Вернблум и Миланов уйдут из ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Полузащитники ЦСКА Понтус Вернблум и Георги Миланов завершат выступление в клубе после окончания сезона, сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

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31-летний швед уже покинул расположение команды, так как из-за травмы не сможет сыграть в заключительном матче сезона с «Анжи». Вернблум выступает за ЦСКА с 2012 года и за это время провел 224 матча.

26-летний болгарин принадлежит ЦСКА с 2013 года. В 2016 году он уходил в аренду в «Грассхоппер».

В нынешнем сезоне Вернблум забил восемь голов в 37 матчах во всех турнирах, Миланов выходил на поле в 23 матчах.