Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Надя Ручка рассмешила соцсети забавным фото маленького сына
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске (фото)
Образ дня: Ирина Шейк в откровенном платье от Versace в Каннах
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Генгам
Марсель
Футбол. Зарубежный
10.05
Вест Хэм Юнайтед0
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Первый дивизион
12.05
Тамбов
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
12.05
Спартак-2
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
12.05
Балтика
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
12.05
Енисей
Динамо СПб
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Самойлова прокомментировала свой провал на «Евровидении»
Эксперты объяснили причины уязвимости «Панциря»
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Стало известно о новом бизнесе Лужкова
Украина раскрыла убийство экс-депутата из РФ
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
8Тутберидзе и Медведева: теперь порознь
16Хет-трик Чалова: как ЦСКА разгромил «Арсенал»
13:17 (мск), источник: Советский спорт

Вернблум и Миланов уйдут из ЦСКА

У обоих игроков заканчиваются контракты.

Источник: РИА "Новости"

Полузащитники ЦСКА Понтус Вернблум и Георги Миланов завершат выступление в клубе после окончания сезона, сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Читайте также
9 игроков, которые могут покинуть ЦСКА летом

31-летний швед уже покинул расположение команды, так как из-за травмы не сможет сыграть в заключительном матче сезона с «Анжи». Вернблум выступает за ЦСКА с 2012 года и за это время провел 224 матча.

26-летний болгарин принадлежит ЦСКА с 2013 года. В 2016 году он уходил в аренду в «Грассхоппер».

В нынешнем сезоне Вернблум забил восемь голов в 37 матчах во всех турнирах, Миланов выходил на поле в 23 матчах.

Напомним, 13 мая ЦСКА сыграет с «Анжи» в 30-м туре премьер-лиги. Начало матча — 14:00 (мск).

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Чеченский Халк" наказал "Руки-Базуки": как повздорили два знаменитых видеокачка
Фанаты Медведевой и Загитовой зарубились в инстаграме. Это какой-то ад
Понятный состав. Черчесов вызвал лучших
Вратарь «Спартака» получил серьёзную травму и пропустит ЧМ-2018
Мясо режут с двух сторон. Глушаков и Комбаров — мимо ЧМ-2018
Мы переоценили звено Дацюка. 5 выводов из матча Россия – Чехия
Бразильцу Неймару надоело в Париже
Дзюба: Готов рвать за сборную России. Я в нее очень стремился
«Локомотив» оштрафован на 330 тыс. по итогам чемпионского матча
Спорт-Экспресс
Авто
Первый «джип» Rolls-Royce — все подробности Компания Rolls-Royce представила один из самых роскошных кроссоверов в мире
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой Представительница России не смогла набрать достаточное количество баллов, чтобы продолжить участие в конкурсе
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь