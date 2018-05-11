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Вернблум и Миланов уйдут из ЦСКА
У обоих игроков заканчиваются контракты.
У обоих игроков заканчиваются контракты.
Полузащитники ЦСКА Понтус Вернблум и Георги Миланов завершат выступление в клубе после окончания сезона, сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».
31-летний швед уже покинул расположение команды, так как
26-летний болгарин принадлежит ЦСКА с 2013 года. В 2016 году он уходил в аренду в «Грассхоппер».
В нынешнем сезоне Вернблум забил восемь голов в 37 матчах во всех турнирах, Миланов выходил на поле в 23 матчах.
Напомним, 13 мая ЦСКА сыграет с «Анжи» в 30-м туре