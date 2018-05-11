Тренер ФК «Локомотив» Семин навестил пострадавшего от взрыва пиротехники болельщика

Встреча «Локомотив» — «Зенит» прошла 5 мая на «РЖД-Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Благодаря этому результату «Локомотив» досрочно завоевал титул чемпиона страны. Команда в третий раз в своей истории завоевали золотые медали национального первенства.
«На футбольном поле мы должны давать бой сопернику, но это не должно переходить на трибуны. Вы должны наслаждаться игрой, в матче с Зенитом наши болельщики воспользовались пиротехникой и юный Кирилл, пришедший посмотреть на первое для него чемпионство любимой команды, получил страшные травмы. Таких ситуаций просто не должно быть», — написал Семин.
Ранее тренер приводил «Локомотив» к чемпионству в 2002-м и 2004-м годах. В 2005 году он покинул команду, возглавив сборную России, а в «Локомотив» вернулся в сезоне-2009/10, но после конфликта с бывшим президентом клуба Ольгой Смородской ушел в киевское «Динамо». В августе 2016 года специалист вновь возглавил «Локомотив», сразу завоевав Кубок России, а через сезон выиграл и третий чемпионат страны. Семину 11 мая исполнился 71 год.