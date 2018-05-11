«Саутгемптон» возобновил интерес к Промесу
Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес вновь стал предметом интереса со стороны «Саутгемптона», сообщает Hitc.com со ссылкой на The Sun.
Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес вновь стал предметом интереса со стороны «Саутгемптона», сообщает Hitc.com со ссылкой на The Sun.
«Святые» готовы потратить солидную сумму на усиление состава в межсезонье после того, как практически обезопасили себя от вылета в Чемпионшип.
Утверждается, что Промес был готов присоединиться к английскому клубу ещё в последний день зимнего трансферного окна после поступившего предложения в £ 35 млн (€ 40 млн), однако переход не состоялся, поскольку
Ранее сообщалось об интересе к нидерландскому футболисту со стороны «Сампдории».
В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник отметился 15 голами в 25 матчах российской