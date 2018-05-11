Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: Киев превращает Одессу во второй Севастополь
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Галина Юдашкина показала подросших сыновей
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
Маша Малиновская экстремально похудела
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Генгам
Марсель
Футбол. Зарубежный
10.05
Вест Хэм Юнайтед0
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Первый дивизион
12.05
Тамбов
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
12.05
Спартак-2
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
12.05
Балтика
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
12.05
Енисей
Динамо СПб
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль
СМИ: пьяный Джонни Депп атаковал помощника на съемках фильма
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Наталья Сенчукова надела на выступление юбку-пачку
Образ дня: Ирина Шейк в откровенном платье от Versace в Каннах
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
12Роман Павлюченко: спящий гигант завершает карьеру
8«Тосно» впервые завоевал Кубок России по футболу
12:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Саутгемптон» возобновил интерес к Промесу

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес вновь стал предметом интереса со стороны «Саутгемптона», сообщает Hitc.com со ссылкой на The Sun.

Источник: AP 2018

«Святые» готовы потратить солидную сумму на усиление состава в межсезонье после того, как практически обезопасили себя от вылета в Чемпионшип.

Читайте также
СМИ: Промес попал в сферу интересов «Сампдории»

Утверждается, что Промес был готов присоединиться к английскому клубу ещё в последний день зимнего трансферного окна после поступившего предложения в £ 35 млн (€ 40 млн), однако переход не состоялся, поскольку красно-белые не успели найти хавбеку подходящую замену. Теперь «Саутгемптон» готов вновь попытаться приобрести Промеса.

Ранее сообщалось об интересе к нидерландскому футболисту со стороны «Сампдории».

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник отметился 15 голами в 25 матчах российской Премьер-Лиги.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Саутгемптон
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Воробьеву звезды не светят. Россия проиграла Чехии
Вратарь «Спартака» получил серьёзную травму и пропустит ЧМ-2018
Заштатные середняки притормозили США с Кейном. Обзор дня на ЧМ
СМИ: Дзюба сыграет на ЧМ, шансы Глушакова меньше, чем у других
Бразильцу Неймару надоело в Париже
«Меня вели и КГБ, и ЦРУ». История американца в советском футболе
«Дайте мне газа». Дацюк нашёл силы шутить после поражения
Спорт-Экспресс
Авто
Первый «джип» Rolls-Royce — все подробности Компания Rolls-Royce представила один из самых роскошных кроссоверов в мире
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой Представительница России не смогла набрать достаточное количество баллов, чтобы продолжить участие в конкурсе
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь