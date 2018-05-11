«Саутгемптон» возобновил интерес к Промесу

«Святые» готовы потратить солидную сумму на усиление состава в межсезонье после того, как практически обезопасили себя от вылета в Чемпионшип.

Утверждается, что Промес был готов присоединиться к английскому клубу ещё в последний день зимнего трансферного окна после поступившего предложения в £ 35 млн (€ 40 млн), однако переход не состоялся, поскольку красно-белые не успели найти хавбеку подходящую замену. Теперь «Саутгемптон» готов вновь попытаться приобрести Промеса.



Ранее сообщалось об интересе к нидерландскому футболисту со стороны «Сампдории».



В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник отметился 15 голами в 25 матчах российской Премьер-Лиги.