Решающий день для Манчини
В пятницу юрист главного тренера «Зенита» Роберто Манчини проведет в
В пятницу юрист главного тренера «Зенита» Роберто Манчини проведет в
В четверг в город на Неве прибыла Сильвия Фортини, адвокат и невеста Роберто Манчини. Как сообщили наши коллеги из издания Calciomercato.com, она уже договорилась об условиях двухлетнего соглашения 53-летнего специалиста с Федераций футбола Италии (FIGC) — то есть, если не случится ничего непредвиденного, Роберто возглавит «Скуадру адзурру» на весь цикл Евро-2020. Именно ради того, чтобы избежать
Дело в том, что
Футбол в стране подчиняется Национальному олимпийскому комитету (НОК), который возглавляет Джованни Малаго. После того, как выборы не дали результата, именно он назначил на должность чрезвычайного комиссара FIGC генерального секретаря НОК Роберто Фаббричини. А сам стал таким же чрезвычайным комиссаром серии А, тоже остававшейся без руководителя. Иными словами, по сути, вся футбольная власть Италии сосредоточена сейчас в руках Малаго.
Своим помощником Фаббричини сделал Алессандро Костакурту, известного в прошлом защитника «Милана» и «Скуадры адзурры». На нем все спортивные вопросы — в частности, поиск главного тренера для сборной. И это, наряду с Малаго, главный лоббист кандидатуры Манчини, с которым Алессандро хорошо знаком.
Костакурта и Манчини подружились еще в 1980-х, на чемпионате мира среди военных, завершившемся победой итальянской команды. Робертородился недалеко от Анконы, но живет в Риме, где несколько лет выступал за «Лацио», и еще во времена игровой карьеры стал своим среди столичной спортивной элиты. С Малаго же Манчини общается еще с тех времен, когда чиновник возглавлял Федерацию плавания Италии.
Но есть внутри FIGC и оппозиция Малаго. Это представители чисто футбольных кругов, считающие главу НОК абсолютно чужим человеком, стремящимся подмять под себя вообще весь итальянский спорт, и имеющим намерения пользоваться кальчо как дойной коровой. Ведь каждая федерация обязана делать отчисления олимпийскому комитету, а доля футбола — самая крупная. Это не может всех устраивать, ряд деятелей видят в Малаго угрозу своим интересам. И используют любую возможность для противодействия и критики.
Например, временный глава серии А попал под прессинг
Словом, в условиях хаоса Малаго в
А что смущает, так это возможные осложнения на переговорах Фортини с «Зенитом». Если
Вячеслав КОРОТКИН.