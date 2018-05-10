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22:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Решающий день для Манчини

В пятницу юрист главного тренера «Зенита» Роберто Манчини проведет в Санкт-Петербурге переговоры с руководством клуба по поводу досрочного прекращения действия контракта итальянца, который был заключен летом прошлого года по схеме «3+2».

Источник: AFP 2018

В четверг в город на Неве прибыла Сильвия Фортини, адвокат и невеста Роберто Манчини. Как сообщили наши коллеги из издания Calciomercato.com, она уже договорилась об условиях двухлетнего соглашения 53-летнего специалиста с Федераций футбола Италии (FIGC) — то есть, если не случится ничего непредвиденного, Роберто возглавит «Скуадру адзурру» на весь цикл Евро-2020. Именно ради того, чтобы избежать форс-мажора, Фортини и прилетела в Россию.

Дело в том, что из-за внутренних противоречий в FIGC для Манчини крайне важно покинуть сине-бело-голубых без скандала и судебных разбирательств. Происходит на Апеннинах следующее. Итальянская федерация остается без президента с ноября 2017 года — после того, как в отставку ушел Карло Тавеккио. Выборы нового главы федерации состоялись в конце января, но никто из претендентов не набрал необходимого числа голосов.

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Футбол в стране подчиняется Национальному олимпийскому комитету (НОК), который возглавляет Джованни Малаго. После того, как выборы не дали результата, именно он назначил на должность чрезвычайного комиссара FIGC генерального секретаря НОК Роберто Фаббричини. А сам стал таким же чрезвычайным комиссаром серии А, тоже остававшейся без руководителя. Иными словами, по сути, вся футбольная власть Италии сосредоточена сейчас в руках Малаго.

Своим помощником Фаббричини сделал Алессандро Костакурту, известного в прошлом защитника «Милана» и «Скуадры адзурры». На нем все спортивные вопросы — в частности, поиск главного тренера для сборной. И это, наряду с Малаго, главный лоббист кандидатуры Манчини, с которым Алессандро хорошо знаком.

Костакурта и Манчини подружились еще в 1980-х, на чемпионате мира среди военных, завершившемся победой итальянской команды. Робертородился недалеко от Анконы, но живет в Риме, где несколько лет выступал за «Лацио», и еще во времена игровой карьеры стал своим среди столичной спортивной элиты. С Малаго же Манчини общается еще с тех времен, когда чиновник возглавлял Федерацию плавания Италии.

Но есть внутри FIGC и оппозиция Малаго. Это представители чисто футбольных кругов, считающие главу НОК абсолютно чужим человеком, стремящимся подмять под себя вообще весь итальянский спорт, и имеющим намерения пользоваться кальчо как дойной коровой. Ведь каждая федерация обязана делать отчисления олимпийскому комитету, а доля футбола — самая крупная. Это не может всех устраивать, ряд деятелей видят в Малаго угрозу своим интересам. И используют любую возможность для противодействия и критики.

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Например, временный глава серии А попал под прессинг из-за истории с телеправами. Испанская компания Mediapro выиграла тендер на сезон-2018/19, предложив рекордную сумму в 1 миллиард евро, что превосходит условия, которые совместно выдвигали итальянские Sky и Mediaset. Но последняя не стала сдаваться: подала в суд, и там сочли доводы истца весомыми. В итоге сделка века пока приостановлена и ее перспективы зависли в воздухе. И это при том, что до начала нового чемпионата остается всего около двух месяцев, клубы уже сверстали бюджеты, исходя из нового контракта, а сейчас пребывают в панике.

Словом, в условиях хаоса Малаго в каких-то вопросах не может не идти навстречу оппозиционерам. Поэтому будущая зарплата Манчини под их давлением упала с 4,2 миллионов евро в год до 2 миллионов. Тренер согласился. В штаб призвали включить легендарного Андреа Пирло. Роберто и здесь не возражал. Кроме того, Манчини поставлено условие взять в качестве ассистентов только двух помощников из числа тех, с кем он работает уже давно. Кстати, бардак в федерации поставил крест на надеждах назначить в «Скуадру адзурру» Карло Анчелотти — тот не готов погружаться в дрязги. Манчини же подобное не смущает.

А что смущает, так это возможные осложнения на переговорах Фортини с «Зенитом». Если что-то пойдет не так, то станет очередным ударом по Малаго, и, следовательно, рикошетом и по самому Роберто. Ведь тогда до официального подписания договора с FIGC дело может и не дойти. И придется отменять намеченную на 23 мая на базе сборной Италии в Коверчано презентацию. Причем запасной вариант у противников Малаго и Манчини имеется: товарищеские матчи с Саудовской Аравией (28 мая) и Францией (1 июня) способен провести и.о. Луиджи Ди Бьяджо, а затем на постоянной основе назначат «волшебника из Лестера» Клаудио Раньери. Пока он следит за ситуацией со стороны, но готов в любой момент выйти на авансцену.

Вячеслав КОРОТКИН.

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