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19:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» собирается предложить новый контракт 38-летнему защитнику Навасу

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сообщил, что клуб собирается сделать контрактное предложение 38-летнему испанскому защитнику Сесару Навасу, действующие соглашение которого истекает по окончании нынешнего сезона.

Источник: РИА "Новости"

«С Семаком после игры с «Уфой» разговаривали прямо на поле. Он удивлялся Навасу и говорил, что такие, как Сесар и Березуцкий, — сильнейшие в Премьер-Лиге. Это действительно так. А в паспортные данные я никогда не смотрел и не смотрю.

Исходя из нашего бюджета, сложно найти замену. Особенно Навасу. У нас есть обойма, которую мы смотрим, просматриваем. И россияне в первой лиге и даже во второй. Иностранцы… Всё это мы делаем, работаем. Посмотрим, кого подпишем, по ситуации.

Что касается того, будет ли предложение Навасу, то да. Захочет ли он остаться на этих финансовых условиях. Пока мы не можем сделать конкретное предложение, — цитирует Бердыева официальный сайт «Рубина».

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