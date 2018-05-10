«Рубин» собирается предложить новый контракт 38-летнему защитнику Навасу

Источник: РИА "Новости"

«С Семаком после игры с «Уфой» разговаривали прямо на поле. Он удивлялся Навасу и говорил, что такие, как Сесар и Березуцкий, — сильнейшие в Премьер-Лиге. Это действительно так. А в паспортные данные я никогда не смотрел и не смотрю.

Исходя из нашего бюджета, сложно найти замену. Особенно Навасу. У нас есть обойма, которую мы смотрим, просматриваем. И россияне в первой лиге и даже во второй. Иностранцы… Всё это мы делаем, работаем. Посмотрим, кого подпишем, по ситуации.