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16:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Промес попал в сферу интересов «Сампдории»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес может продолжить карьеру в «Сампдории», сообщает Il Secolo XIX.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Спартака» Квинси Промес может продолжить карьеру в «Сампдории», сообщает Il Secolo XIX.

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По информации источника, представители руководства итальянского клуба на этой неделе уже встречались с голландскими агентами. Фигура лидера красно-белых, как предполагается, была одной из тем для обсуждения.

Вместе с тем, издание подчеркивает, что переходу могут помешать высокие финансовые требования Промеса и долгосрочный контракт с российским клубом (соглашение 26-летнего голландца с чемпионами России прошлого сезона рассчитано до лета 2021 года).

Напомним, Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. Его трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 22 миллиона евро. В сезоне-2017/18 форвард красно-белых провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, забив 21 мяч и сделав 10 результативных передач.

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