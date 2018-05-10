СМИ: Промес попал в сферу интересов «Сампдории»
Нападающий «Спартака» Квинси Промес может продолжить карьеру в «Сампдории», сообщает Il Secolo XIX.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес может продолжить карьеру в «Сампдории», сообщает Il Secolo XIX.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес может продолжить карьеру в «Сампдории», сообщает Il Secolo XIX.
По информации источника, представители руководства итальянского клуба на этой неделе уже встречались с голландскими агентами. Фигура лидера
Вместе с тем, издание подчеркивает, что переходу могут помешать высокие финансовые требования Промеса и долгосрочный контракт с российским клубом (соглашение 26-летнего голландца с чемпионами России прошлого сезона рассчитано до лета 2021 года).
Напомним, Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. Его трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 22 миллиона евро. В сезоне-2017/18 форвард