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13:18 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Юрист Манчини 11 мая обсудит с Фурсенко вопрос расторжения контракта с «Зенитом»

ТАСС, 10 мая. /ТАСС/. Сильвия Фортини, являющаяся женой и помощником по юридическим вопросам главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини, в пятницу проведет переговоры с президентом футбольного клуба Сергеем Фурсенко по вопросу расторжения контракта специалиста. Об этом сообщает итальянский портал Calciomercato.

Источник: Reuters

Ранее итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщало, что Манчини согласился возглавить сборную Италии. При этом итальянский специалист пойдет на снижение зарплаты и будет получать в сборной €2 млн в год, тогда как сейчас в «Зените» он зарабатывает €6 млн год. Фортини должна встретиться с представителями Итальянской федерации футбола (FIGC) для оформления договора между сторонами.

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В пятницу Фортини прилетит в Санкт-Петербург, где должна встретиться с Фурсенко. Стороны обсудят вопросы досрочного расторжения контракта Манчини с «Зенитом», который рассчитан до 2020 года. Ранее сообщалось, что «Зенит» не намерен отпускать Манчини без выплаты компенсации за возможный разрыв соглашения. Санкт-петербургский клуб может подать жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА), чтобы получить компенсацию за нарушение условий контракта со стороны итальянского специалиста без веской причины.

Также издание сообщает, что помощником Манчини в тренерском штабе итальянской сборной может стать чемпион мира Андреа Пирло, который завершил карьеру в декабре 2017 года. Отмечается, что единственным специалистом в тренерском штабе сборной из тех, кто работал с Манчини в «Зените», будет тренер по физической подготовке Иван Карминати.

Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года. Под его руководством клуб дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил немецкому «Лейпцигу» (1:2, 1:1). За один тур до конца чемпионата России «Зенит» занимает пятое место в таблице. Команда уже лишилась шансов на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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