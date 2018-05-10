СМИ: Юрист Манчини 11 мая обсудит с Фурсенко вопрос расторжения контракта с «Зенитом»
ТАСС, 10 мая. /ТАСС/. Сильвия Фортини, являющаяся женой и помощником по юридическим вопросам главного тренера
ТАСС, 10 мая. /ТАСС/. Сильвия Фортини, являющаяся женой и помощником по юридическим вопросам главного тренера
Ранее итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщало, что Манчини согласился возглавить сборную Италии. При этом итальянский специалист пойдет на снижение зарплаты и будет получать в сборной €2 млн в год, тогда как сейчас в «Зените» он зарабатывает €6 млн год. Фортини должна встретиться с представителями Итальянской федерации футбола (FIGC) для оформления договора между сторонами.
В пятницу Фортини прилетит в
Также издание сообщает, что помощником Манчини в тренерском штабе итальянской сборной может стать чемпион мира Андреа Пирло, который завершил карьеру в декабре 2017 года. Отмечается, что единственным специалистом в тренерском штабе сборной из тех, кто работал с Манчини в «Зените», будет тренер по физической подготовке Иван Карминати.
Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года. Под его руководством клуб дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил немецкому «Лейпцигу» (1:2, 1:1). За один тур до конца чемпионата России «Зенит» занимает пятое место в таблице. Команда уже лишилась шансов на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.