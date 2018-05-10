СМИ: Юрист Манчини 11 мая обсудит с Фурсенко вопрос расторжения контракта с «Зенитом»

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Ранее итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщало, что Манчини согласился возглавить сборную Италии. При этом итальянский специалист пойдет на снижение зарплаты и будет получать в сборной €2 млн в год, тогда как сейчас в «Зените» он зарабатывает €6 млн год. Фортини должна встретиться с представителями Итальянской федерации футбола (FIGC) для оформления договора между сторонами.

В пятницу Фортини прилетит в Санкт-Петербург, где должна встретиться с Фурсенко. Стороны обсудят вопросы досрочного расторжения контракта Манчини с «Зенитом», который рассчитан до 2020 года. Ранее сообщалось, что «Зенит» не намерен отпускать Манчини без выплаты компенсации за возможный разрыв соглашения. Санкт-петербургский клуб может подать жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА), чтобы получить компенсацию за нарушение условий контракта со стороны итальянского специалиста без веской причины.

Также издание сообщает, что помощником Манчини в тренерском штабе итальянской сборной может стать чемпион мира Андреа Пирло, который завершил карьеру в декабре 2017 года. Отмечается, что единственным специалистом в тренерском штабе сборной из тех, кто работал с Манчини в «Зените», будет тренер по физической подготовке Иван Карминати.