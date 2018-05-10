Футболист «Зенита» Кришито: Навсегда запомню победы над «Спартаком» и ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Кришито перешел в «Зенит» из итальянского «Дженоа» летом 2011 года. За 7 лет в Петербурге защитник дважды выиграл чемпионат России, стал обладателем Кубка и дважды Суперкубка России. В общей сложности Кришито провел за «Зенит» 223 матча, в которых забил 20 голов. В завершающемся сезоне итальянец был капитаном «сине-бело-голубых». Летом 31-летний защитник перейдет в «Дженоа» на правах свободного агента.

«Я выиграл пять кубков в футболке “Зенита”, все были очень важны: два чемпионата, Кубки, Суперкубки. Все это я запомню навсегда. Хорошо запомню игры против главных конкурентов — против “Спартака” и ЦСКА. Такие победы навсегда врезаются в память. Хочу также вспомнить момент, когда получил тяжелую травму — разрыв “крестов”. Забота, которую я чувствовал от руководства клуба и персонала, помогла мне восстановиться», — сказал Кришито журналистам.