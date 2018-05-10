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13:14 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист «Зенита» Кришито: Навсегда запомню победы над «Спартаком» и ЦСКА

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Футболист петербургского «Зенита» Доменико Кришито, который покинет клуб после завершения сезона, заявил, что навсегда запомнит победы над главными конкурентами «сине-бело-голубых» — московскими «Спартаком» и ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

Кришито перешел в «Зенит» из итальянского «Дженоа» летом 2011 года. За 7 лет в Петербурге защитник дважды выиграл чемпионат России, стал обладателем Кубка и дважды Суперкубка России. В общей сложности Кришито провел за «Зенит» 223 матча, в которых забил 20 голов. В завершающемся сезоне итальянец был капитаном «сине-бело-голубых». Летом 31-летний защитник перейдет в «Дженоа» на правах свободного агента.

«Я выиграл пять кубков в футболке “Зенита”, все были очень важны: два чемпионата, Кубки, Суперкубки. Все это я запомню навсегда. Хорошо запомню игры против главных конкурентов — против “Спартака” и ЦСКА. Такие победы навсегда врезаются в память. Хочу также вспомнить момент, когда получил тяжелую травму — разрыв “крестов”. Забота, которую я чувствовал от руководства клуба и персонала, помогла мне восстановиться», — сказал Кришито журналистам.

«Помню абсолютно все, что происходило здесь за эти семь прекрасных лет. Я провел отличное время в Петербурге. Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку, которую чувствовал все эти годы. Также благодарю всех людей, которые меня окружали», — добавил Кришито.

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