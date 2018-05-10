Лунев вернулся к тренировкам в общей группе

Источник: РИА "Новости"

Лунев получил травму бедра в матче 26-го тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» и был заменен на 77-й минуте.

После этого вратарь более трех недель не работал в общей группе.

«Зенит» в четверг провел открытую тренировку на базе в Удельном парке. Помимо Лунева в общей группе работали все игроки основного состава, кроме травмированных Бранислава Ивановича, Дениса Терентьева, Эмануэля Мамману и Александра Кокорина.