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12:57 (мск), источник: Р-Спорт

Лунев вернулся к тренировкам в общей группе

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунев вернулся к тренировкам в общей группе перед матчем 30-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска».

Источник: РИА "Новости"

Лунев получил травму бедра в матче 26-го тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» и был заменен на 77-й минуте.

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После этого вратарь более трех недель не работал в общей группе.

«Зенит» в четверг провел открытую тренировку на базе в Удельном парке. Помимо Лунева в общей группе работали все игроки основного состава, кроме травмированных Бранислава Ивановича, Дениса Терентьева, Эмануэля Мамману и Александра Кокорина.

«Зенит» находится на пятом месте в турнирной таблице. После 29 туров на счету петербуржцев 50 очков. Впервые с 2008 года «сине-бело-голубые» завершат сезон без медалей. Матч 30-го тура «Зенит» — «СКА-Хабаровск» пройдет 13 мая. Начало встречи в 14:00 мск.

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