Дзюба: Было важно показать «Зениту», что нельзя разбрасываться хорошими игроками

Источник: РИА "Новости"

Встреча между «Арсеналом» и «Зенитом» в рамках 27-го тура РФПЛ прошла в Туле 22 апреля и завершилась вничью 3:3.

Дзюба отметился забитым мячом, а также поучаствовал в остальных голах тульской команды.

«Мне немаловажно было показать тем людям, которые пришли в “Зенит”, что нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества, надо все делать по-людски. При этом от чистого сердца хочу сказать, что я не играл против “Зенита”, у меня теплые отношения с партнерами по клубу, и мне было непривычно играть против них. Но, если честно, я очень рад, что вышел на этот матч, и я серьезно готовился к нему», — заявил Дзюба в видеоинтервью, опубликованном на канале «Foot’Больные люди» в YouTube.

«За два дня до матча я получил неприятную травму и перепугался, что не смогу выйти на поле. Это огромный комплимент медицинскому штабу, эти два дня я, можно сказать, жил у них и проделал все процедуры мира, чтобы обязательно быть готовым к матчу. Вообще все эти десять матчей были для меня как десять финалов, потому что я очень благодарен Туле за то, что, можно сказать, спасли мою карьеру и дали шанс играть в футбол», — добавил нападающий.