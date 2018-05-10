«Не дай Бог жить в эпоху перемен». Что действительно нужно «Зениту»
Клубу из
Клубу из
Сегодня «Зенит» точно самый популярный в России. Потому что проиграл. Больше всего у нас любят обсуждать чужие неудачи, смеяться над соседом, у которого сдохла корова. Болельщики конкурентов «Зенита» и его хейтеры наслаждаются тем, что «самый богатый клуб страны», спустивший на трансферном рынке почти 100 млн евро, пролетел мимо Лиги чемпионов. Деньги не играют в футбол даже в России — это приятно осознавать.
Однако жизнь всё равно рано или поздно доказывает, что последним смеётся тот, кто смеётся богатым. В «Зените», безусловно, совершили несколько ошибок, которые должны
Что «Зениту» действительно нужно, так это успокоиться и работать без перемен настроения, развивая ту команду, которая есть. В последние годы в городе трёх революций слишком много было революций футбольных. Всё началось ещё с трансферов Халка и Акселя Витселя,
Пожалуй, на этом пора остановиться, как можно скорее зализать раны и спокойно двигаться вперёд.
Мудрый человек произнёс однажды: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Фраза применима и к миру футбола. В «Зените» лица сменяются, словно в переходе метро, а ему просто нужна стабильность: один тренер на несколько сезонов, основа с твёрдым костяком на годы. Минимум трансферов — только «точечное» усиление. Стабильность состава ценна по двум причинам.
В ближайший понедельник, на следующий день после матча 30-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» основная обойма «Зенита» вырастит до 33 человек. В Петербург вернутся все отданные в аренду игроки, включая пока ещё не выкупленного «Краснодаром» Олега Шатова. Конкуренция — сумасшедшая. По три претендента на каждую позицию!
Состав «Зенита» будет выглядеть так:
вратари — Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;.
защитники — Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов, Луиш Нету, Миха Мевля, Евгений Чернов, Денис Терентьев, Иван Новосельцев, Илья Скроботов, Юрий Жирков (в случае продления контракта);.
полузащитники — Эмилиано Ригони, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Олег Шатов, Магомед Оздоев, Артур Юсупов, Эрнани, Александр Рязанцев (в случае продления контракта);.
нападающие — Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Дмитрий Полоз, Антон Заболотный, Лука Джорджевич.
С этим подбором игроков можно и нужно бороться за золото РФПЛ. Усилить максимум
Сегодня иностранный тренер, скорее всего, не предложит ничего нового петербургскому клубу с точки зрения пиара, селекции, методик тренировок и управления всем спортивным блоком.
Анатолий Романов