«Не дай Бог жить в эпоху перемен». Что действительно нужно «Зениту»

Источник: РИА "Новости"

Сегодня «Зенит» точно самый популярный в России. Потому что проиграл. Больше всего у нас любят обсуждать чужие неудачи, смеяться над соседом, у которого сдохла корова. Болельщики конкурентов «Зенита» и его хейтеры наслаждаются тем, что «самый богатый клуб страны», спустивший на трансферном рынке почти 100 млн евро, пролетел мимо Лиги чемпионов. Деньги не играют в футбол даже в России — это приятно осознавать.

Однако жизнь всё равно рано или поздно доказывает, что последним смеётся тот, кто смеётся богатым. В «Зените», безусловно, совершили несколько ошибок, которые должны кое-чему научить. Опять будет перезагрузка. Сегодня руководителям петербургского клуба дают много полезных советов, указывают на очевидные проблемы с самоидентификацией и отсутствием человека, который решал бы конфликты в команде и вокруг неё. Всё это легко увязывается с результатом, пусть даже другие клубы с теми же проблемами завоёвывают трофеи.

Что «Зениту» действительно нужно, так это успокоиться и работать без перемен настроения, развивая ту команду, которая есть. В последние годы в городе трёх революций слишком много было революций футбольных. Всё началось ещё с трансферов Халка и Акселя Витселя, из-за которых свежеиспечённый чемпион России Игорь Денисов поднял бунт на корабле и стал бороться за собственную правду. Позабыл расслабленный народной любовью местный воспитанник, что правда у каждого своя, а истина — одна. В 2012-м сине-бело-голубой корабль получил пробоину, тем не менее, ко дну не пошёл. Потому что долго строился и был крепким. По-настоящему подкосили «Зенит» нежеланные продажи Халка с Эсекиелем Гараем: команда не поняла, как пережить потерю двух опор, на которых держалась атака и оборона.

Мирче Луческу требовалось чуть-чуть больше времени, дипломатии, селекционных удач, чтобы «Зенит» восстановился после новой революции, вышел из неё победителем. История с полной сменой менеджеров, тренеров, игроков летом 2017-го — самая громкая революция.

Пожалуй, на этом пора остановиться, как можно скорее зализать раны и спокойно двигаться вперёд.

Мудрый человек произнёс однажды: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Фраза применима и к миру футбола. В «Зените» лица сменяются, словно в переходе метро, а ему просто нужна стабильность: один тренер на несколько сезонов, основа с твёрдым костяком на годы. Минимум трансферов — только «точечное» усиление. Стабильность состава ценна по двум причинам. Во-первых, сыгранность и взаимопонимание игроков компенсируют разницу в классе. Наглядный пример — ЦСКА, выигравший с 2010-го не меньше золота, чем «Зенит». Кроме того, болельщики привыкают к игрокам, которые отдают клубу большую часть карьеры, ходят на них. Менять каждый сезон кумиров, выбрасывая прежних свалку воспоминаний, как старые ботинки — не так-то просто. И тем более начать вдруг болеть за тех, кого ещё вчера освистывал в форме принципиальных соперников.

В ближайший понедельник, на следующий день после матча 30-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» основная обойма «Зенита» вырастит до 33 человек. В Петербург вернутся все отданные в аренду игроки, включая пока ещё не выкупленного «Краснодаром» Олега Шатова. Конкуренция — сумасшедшая. По три претендента на каждую позицию!

Состав «Зенита» будет выглядеть так:

вратари — Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;.

защитники — Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов, Луиш Нету, Миха Мевля, Евгений Чернов, Денис Терентьев, Иван Новосельцев, Илья Скроботов, Юрий Жирков (в случае продления контракта);.

полузащитники — Эмилиано Ригони, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Олег Шатов, Магомед Оздоев, Артур Юсупов, Эрнани, Александр Рязанцев (в случае продления контракта);.

нападающие — Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Дмитрий Полоз, Антон Заболотный, Лука Джорджевич.

С этим подбором игроков можно и нужно бороться за золото РФПЛ. Усилить максимум одну-две позиции — центрального защитника, быть может, «десятки», а тех, кто проиграет конкуренцию, отсеять. И не столь важно, кто будет возглавлять «Зенит»: титулованный зарубежный специалист типа Луческу и Манчини, либо российский по фамилии Семак или Кононов. Важное — это стабильность состава и спокойная работа тренера. В конце концов, еврокубок с российским клубом завоёвывал не только Дик Адвокат, а ещё и Валерий Газзаев. До четвертьфинала Лиги чемпионов доходил не Андре Виллаш-Боаш, а Леонид Слуцкий. И РФПЛ с 2010-го помимо Лучано Спаллетти и Массимо Карреры выигрывали Курбан Бердыев, тот же Слуцкий и Юрий Сёмин.

Сегодня иностранный тренер, скорее всего, не предложит ничего нового петербургскому клубу с точки зрения пиара, селекции, методик тренировок и управления всем спортивным блоком.

«Зенит» давным-давно изучил Европу, чувствует себя в ней своим. Европа тоже знает «Зенит», а чтобы не забыла — путь один: отказ от революций и возвращение через год в Лигу чемпионов.