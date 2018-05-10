Власти Ленинградской области передадут ФК «Тосно» базу в Рощино
ВОЛГОГРАД, 10 мая. /ТАСС/. Власти Ленинградской области приняли решение передать
ВОЛГОГРАД, 10 мая. /ТАСС/. Власти Ленинградской области приняли решение передать
Летом база в Рощино будет задействована на чемпионате мира — 2018. На ней будет тренироваться сборная Хорватии.
«Нам точно передают базу в Рощино, которая будет занята сейчас одной из участников чемпионата мира, — сказал Матюшенко. — Плюс идет разговор, что нам передадут стадион “Петровский” в
За тур до окончания чемпионата России по футболу «Тосно» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Столько же баллов у махачкалинского «Анжи», который располагается строчкой выше по дополнительным показателям. В следующем туре 13 мая «Тосно» в гостях сыграет против «Уфы», а «Анжи» на выезде встретится с московским ЦСКА.