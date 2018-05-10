Власти Ленинградской области передадут ФК «Тосно» базу в Рощино

«Нам точно передают базу в Рощино, которая будет занята сейчас одной из участников чемпионата мира, — сказал Матюшенко. — Плюс идет разговор, что нам передадут стадион “Петровский” в Санкт-Петербурге. На данный момент наша главная проблема, что мы не имеем своего дома, стадиона, базы, мы тренируемся не совсем в хороших условиях — на искусственном поле, а играем в основном на натуральных полях. Это очень сильно сказывается на результатах и игре нашей команды».