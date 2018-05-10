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09:51 (мск), источник: ТАСС

Власти Ленинградской области передадут ФК «Тосно» базу в Рощино

ВОЛГОГРАД, 10 мая. /ТАСС/. Власти Ленинградской области приняли решение передать учебно-тренировочную базу в Рощино в собственность футбольного клуба «Тосно». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

Летом база в Рощино будет задействована на чемпионате мира — 2018. На ней будет тренироваться сборная Хорватии.

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«Нам точно передают базу в Рощино, которая будет занята сейчас одной из участников чемпионата мира, — сказал Матюшенко. — Плюс идет разговор, что нам передадут стадион “Петровский” в Санкт-Петербурге. На данный момент наша главная проблема, что мы не имеем своего дома, стадиона, базы, мы тренируемся не совсем в хороших условиях — на искусственном поле, а играем в основном на натуральных полях. Это очень сильно сказывается на результатах и игре нашей команды».

За тур до окончания чемпионата России по футболу «Тосно» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Столько же баллов у махачкалинского «Анжи», который располагается строчкой выше по дополнительным показателям. В следующем туре 13 мая «Тосно» в гостях сыграет против «Уфы», а «Анжи» на выезде встретится с московским ЦСКА.

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