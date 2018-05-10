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11:12 (мск), источник: Р-Спорт

Мутко: Топовые матчи РФПЛ должны показываться на общедоступном канале

ВОЛГОГРАД, 9 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Виталий Мутко заявил, что в новом контракте между Российской футбольной премьер-лигой и телевещателями должен быть пункт, по которому по общедоступному каналу должны показывать два матча, в том числе один топовый.

Источник: РИА "Новости"

Контракт между лигой и вещателями, транслирующими в настоящий момент чемпионат России, истекает в сезоне-2017/18.

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Матч 29-го тура РФПЛ между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», в котором железнодорожники оформили чемпионство, не был показан на общедоступных каналах.

«Сейчас заканчивается контракт, у каждого подводится какой-то итог контракта. Партнер РФПЛ хочет “срубить” немножко денег. Я даже если где-то в дороге, то смотрю за 75 рублей (трансляцию матча) “Локомотив” — “Зенит”. Это ненормально. В будущем контракте этого не должно быть по определению. Я об этом сказал премьер-лиге, (президенту РФПЛ) Сергею Прядкину. Берете два матча, топовый матч должен показываться на доступном канале», — заявил Мутко журналистам.

«У них такого пункта в контракте сейчас нет, поэтому берет медиахолдинг, который владеет правами на матчи, и ставит любой матч, у него право выбора. Он вас загоняет, чтобы вы купили, а он немножко денег заработал. Контракт кончается. Я думаю, что они договорятся, видел проект договора. И тогда два лучших матча мы должны видеть на открытом канале, а кто хочет посмотреть восемь матчей под бокал пива, то, пожалуйста, заплати, подпишись и смотри до ночи», — добавил он.

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