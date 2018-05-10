Мутко: Топовые матчи РФПЛ должны показываться на общедоступном канале
ВОЛГОГРАД, 9 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Исполняющий обязанности
ВОЛГОГРАД, 9 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Исполняющий обязанности
Контракт между лигой и вещателями, транслирующими в настоящий момент чемпионат России, истекает в сезоне-2017/18.
Матч 29-го тура РФПЛ между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», в котором железнодорожники оформили чемпионство, не был показан на общедоступных каналах.
«Сейчас заканчивается контракт, у каждого подводится
«У них такого пункта в контракте сейчас нет, поэтому берет медиахолдинг, который владеет правами на матчи, и ставит любой матч, у него право выбора. Он вас загоняет, чтобы вы купили, а он немножко денег заработал. Контракт кончается. Я думаю, что они договорятся, видел проект договора. И тогда два лучших матча мы должны видеть на открытом канале, а кто хочет посмотреть восемь матчей под бокал пива, то, пожалуйста, заплати, подпишись и смотри до ночи», — добавил он.