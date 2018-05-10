Мутко: Топовые матчи РФПЛ должны показываться на общедоступном канале

«Сейчас заканчивается контракт, у каждого подводится какой-то итог контракта. Партнер РФПЛ хочет “срубить” немножко денег. Я даже если где-то в дороге, то смотрю за 75 рублей (трансляцию матча) “Локомотив” — “Зенит”. Это ненормально. В будущем контракте этого не должно быть по определению. Я об этом сказал премьер-лиге, (президенту РФПЛ) Сергею Прядкину. Берете два матча, топовый матч должен показываться на доступном канале», — заявил Мутко журналистам.

«У них такого пункта в контракте сейчас нет, поэтому берет медиахолдинг, который владеет правами на матчи, и ставит любой матч, у него право выбора. Он вас загоняет, чтобы вы купили, а он немножко денег заработал. Контракт кончается. Я думаю, что они договорятся, видел проект договора. И тогда два лучших матча мы должны видеть на открытом канале, а кто хочет посмотреть восемь матчей под бокал пива, то, пожалуйста, заплати, подпишись и смотри до ночи», — добавил он.