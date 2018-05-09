«Арсенал» будет пресекать прорыв болельщиков «Локомотива» на поле после финального свистка

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Встреча 30-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Локомотивом» состоится в воскресенье в Туле, начало — 14:00 мск. В сезоне-2016/17 в матче 30-го тура между «Арсеналом» и «Спартаком» после финального свистка несколько десятков болельщиков красно-белых прорвали ограждения и выбежали на поле, где сломали ворота и порвали сетку ворот на сувениры.

«Мы уже изучили опыт прошлого сезона по матчу со “Спартаком”, поэтому будем действовать по-другому. Будем по максимуму стараться, чтобы подобное не повторилось, и пытаться пресекать попытки прорыва болельщиков “Локомотива” после финального свистка. Московский клуб уже сообщил нам, что вся гостевая квота билетов в количестве 3500 штук выкуплена. Завтра мы проведем совместное совещание по безопасности с представителями “Локомотива”, чтобы представлять себе уже более четкую картину по матчу», — сказал Родионов.

Также Родионов добавил, что «Арсенал» привлечет сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) для обеспечения безопасности на матче. «Учитывая, что матч будет повышенной сложности, было принято решение о привлечении сотрудников ЧОП на игру с “Локомотивом”. Общее количество сотрудников, обеспечивающих безопасность на стадионе, составит 250 человек, цифра не включает в себя сотрудников правоохранительных органов. Также организуем более тщательный досмотр при входе на стадион», — добавил собеседник ТАСС.