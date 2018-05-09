Судья Карасев назначен на матч 30-го тура РФПЛ «Спартак» — «Динамо»
ТАСС, 9 мая. Москвич Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч 30-го тура Российской футбольной
ТАСС, 9 мая. Москвич Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч 30-го тура Российской футбольной
Встреча пройдет 13 мая в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие-Арена».
Ассистентами Карасева будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин (оба — Москва), резервным судьей — Алексей Еськов (Москва), инспектором — Сергей Анохин (Москва).
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Все матчи 30-го тура чемпионата России пройдут 13 мая и начнутся в 14:00 мск.
Перед последним туром РФПЛ «Локомотив» набрал 60 баллов и досрочно стал чемпионом России. «Спартак» занимает второе место, в активе команды 56 очков. ЦСКА идет на третьей позиции (55 очков). «Краснодар», на счету которого 53 очка, занимает четвертое место.