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17:21 (мск), источник: ТАСС

Судья Карасев назначен на матч 30-го тура РФПЛ «Спартак» — «Динамо»

ТАСС, 9 мая. Москвич Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между столичными клубами «Спартак» и «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча пройдет 13 мая в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие-Арена».

Ассистентами Карасева будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин (оба — Москва), резервным судьей — Алексей Еськов (Москва), инспектором — Сергей Анохин (Москва).

Матч ЦСКА (Москва) — «Анжи» (Махачкала) рассудит Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга, «Арсенал» (Тула) — «Локомотив» (Москва) — Евгений Турбин (Дмитров), «Зенит» (Санкт-Петербург) — «СКА-Хабаровск» — Алексей Матюнин (Москва), «Краснодар» — «Рубин» (Казань) — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), «Уфа» — «Тосно» — Виталий Мешков (Дмитров), «Ростов» — «Урал» (Екатеринбург) — Михаил Вилков (Нижний Новгород), «Амкар» (Пермь) — «Ахмат» (Грозный) — Алексей Николаев (Москва).

Все матчи 30-го тура чемпионата России пройдут 13 мая и начнутся в 14:00 мск.

Перед последним туром РФПЛ «Локомотив» набрал 60 баллов и досрочно стал чемпионом России. «Спартак» занимает второе место, в активе команды 56 очков. ЦСКА идет на третьей позиции (55 очков). «Краснодар», на счету которого 53 очка, занимает четвертое место.

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