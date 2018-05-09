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Ари: Через неделю должен получить российский паспорт
Бразильский нападающий «Локомотива» Ари рассказал «СЭ», когда получит гражданство РФ.
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Бразильский нападающий «Локомотива» Ари рассказал «СЭ», когда получит гражданство РФ.
— Как обстоят дела с российским паспортом?
— Совсем скоро я его получу. Если все пойдет хорошо, то уже через неделю буду иметь российское гражданство.
Ари живет в России с 2010 года. Он выступал за «Спартак» (2010 — 2013) и «Краснодар» (2013 — 2016), а с 2017 года играет за «Локомотив» на правах аренды. (Юлия ЯКОВЛЕВА).