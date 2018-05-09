Вспоминаем футболистов — участников Великой Отечественной войны и рассказываем о спортивной жизни страны в это суровое время.
Зе Луиш вернулся в общую группу «Спартака»
В среду игроки «Спартака» провели тренировку на базе в Тарасовке.
В среду игроки «Спартака» провели тренировку на базе в Тарасовке.
Футболисты размялись, после чего в программе тренировки были различные упражнения на технику и тактику, а завершился практический урок футболом.
Следует отметить, что в общую группу вернулся нападающий Зе Луиш. Защитник Никола Максимович и полузащитник Денис Глушаков занимались по индивидуальной программе. Защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано продолжают курс восстановления после операций.
На завтра у «Спартака» запланирована утренняя тренировка, сообщает