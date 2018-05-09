Сколько «Локомотиву» принесет чемпионство. Отвечает Геркус

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Вместе с тем, руководитель московского клуба отметил, что доходы от двух лиг никак не связаны между собой.

— Сколько все-таки «Локомотив» в сумме заработал на своем чемпионстве?

— Мы не так считаем.

— Давайте вместе прикинем. Только за участие в Лиге чемпионов клуб точно получит 15 миллионов евро. Верно?

— Не совсем верно считать гарантированную часть. Ведь помимо выплат за матчи, победы или ничьи в них, УЕФА ввел финансовое поощрение за успехи команд в еврокубках за последние десять лет. Но его размер зависит от состава группового турнира — все, кто туда попал, будут выстроены по рейтингу. Первый получит 30 миллионов евро, худший — 1 миллион. Мы не замкнем этот список, но окажемся где-то четвертыми-пятыми с конца. Кроме того, есть отчисления от классического маркет-пула, но они приходят самыми последними. Например, за выступление в Лиге Европы подобная сумма еще не пришла.

— Выходит, с учетом премии за титул РФПЛ, получится 20 миллионов евро.

— 20−25. Но, еще раз подчеркну, что доходы от УЕФА не связаны с российским золотом «Локо» — европейский союз вознаграждает за участие в своих турнирах тех, кто получил соответствующую лицензию и играл.

Например, «Спартак», если будет играть в групповом этапе Лиги чемпионов, заработает сумму, сопоставимую с нашей. А ЦСКА, с учетом постоянных и довольно успешных выступлений в Европе, даже больше — порядка 30 миллионов, возможно даже 35.