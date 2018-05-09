РФПЛ поддерживает переход «Матч ТВ» на платный показ матчей чемпионата России

«Может быть, не стоило делать это сейчас, но мы к этому шли с нашей дочерней структурой — “Лигой ТВ”, — сказал Прядкин. — Во всех европейских лигах главный доход клубов — от продажи прав. К сожалению, у нас он очень маленький, поэтому политика “Матч ТВ” ясна — постепенный уход в платную модель с определенным количеством матчей на открытом канале. Мы с этим согласны, шли к этому: на “Лиге ТВ” развивались платная подписка и IT-сегмент, и оставался матч для открытого канала, чтобы выполнить все спонсорские обязательства».