РФПЛ поддерживает переход «Матч ТВ» на платный показ матчей чемпионата России
ВОЛГОГРАД, 9 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская футбольная
ВОЛГОГРАД, 9 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская футбольная
5 мая матч 29-го тура российского первенства между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» (1:0), в котором железнодорожники досрочно стали чемпионами страны, не был показан на общедоступном телеканале и транслировался либо платно, либо по специальным кодам в интернете.
«Может быть, не стоило делать это сейчас, но мы к этому шли с нашей дочерней структурой — “Лигой ТВ”, — сказал Прядкин. — Во всех европейских лигах главный доход клубов — от продажи прав. К сожалению, у нас он очень маленький, поэтому политика “Матч ТВ” ясна — постепенный уход в платную модель с определенным количеством матчей на открытом канале. Мы с этим согласны, шли к этому: на “Лиге ТВ” развивались платная подписка и
За тур до окончания сезона «Локомотив» досрочно стал чемпионом России, набрав 60 очков. На втором месте с 56 очками располагается московский «Спартак», на третьем — столичный ЦСКА, который имеет в активе 55 баллов.