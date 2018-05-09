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12:13 (мск), источник: ТАСС

РФПЛ поддерживает переход «Матч ТВ» на платный показ матчей чемпионата России

ВОЛГОГРАД, 9 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) поддерживает решение телеканала «Матч ТВ» постепенно переходить на платные трансляции важных матчей чемпионата страны. Об этом ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Источник: РИА "Новости"

5 мая матч 29-го тура российского первенства между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» (1:0), в котором железнодорожники досрочно стали чемпионами страны, не был показан на общедоступном телеканале и транслировался либо платно, либо по специальным кодам в интернете.

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«Может быть, не стоило делать это сейчас, но мы к этому шли с нашей дочерней структурой — “Лигой ТВ”, — сказал Прядкин. — Во всех европейских лигах главный доход клубов — от продажи прав. К сожалению, у нас он очень маленький, поэтому политика “Матч ТВ” ясна — постепенный уход в платную модель с определенным количеством матчей на открытом канале. Мы с этим согласны, шли к этому: на “Лиге ТВ” развивались платная подписка и IT-сегмент, и оставался матч для открытого канала, чтобы выполнить все спонсорские обязательства».

За тур до окончания сезона «Локомотив» досрочно стал чемпионом России, набрав 60 очков. На втором месте с 56 очками располагается московский «Спартак», на третьем — столичный ЦСКА, который имеет в активе 55 баллов.

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