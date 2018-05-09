Прядкин: Матч за Суперкубок России по футболу 2018 года пройдет в России

Суперкубковую игру планируется провести перед началом нового сезона в июле. В матче чемпион России московский «Локомотив» сыграет с победителем Кубка страны, который определится 9 мая на «Волгоград-Арене», — в финале турнира встретятся «Тосно» из Ленинградской области и курский «Авангард».
«Матч точно будет в России. Вы видите, какое нам достается наследие, поэтому рассматриваются все варианты, где есть хорошая арена. Это пропаганда футбола. Проводим в таком формате, чтобы поддержать и новые стадионы», — сказал Прядкин.
Ранее он рассказал, что рассматривался вариант проведения встречи на стадионе «Динамо», на котором сейчас ведется реконструкция. «Мне бы очень хотелось провести там матч, но есть вопросы с введением арены в строй. Оно может затянуться, поэтому рисковать не будем», — отметил глава РФПЛ.
Также рассматривалась возможность проведения суперкубковой игры в Катаре или Казахстане в 2018 году. По словам Прядкина, эта идея была отложена на год позже. «Предложения есть, переговоры идут, но наши зарубежные партнеры тоже просят время, поэтому продолжим с ними общаться по следующему году. Эта идея для пропаганды российского футбола не уходит, мы будем ее разрабатывать», — сказал собеседник ТАСС.
Суперкубок России проводится ежегодно с 2003 года. В матче, который традиционно открывает новый сезон, встречаются чемпион и обладатель Кубка страны. В 2017 году матч за Суперкубок прошел в Москве на «РЖД-Арене», чемпион России сезона-2016/17 «Спартак» одержал победу над обладателем Кубка страны «Локомотивом» со счетом 2:1.