Прядкин: Матч за Суперкубок России по футболу 2018 года пройдет в России

Источник: РИА "Новости"

Суперкубковую игру планируется провести перед началом нового сезона в июле. В матче чемпион России московский «Локомотив» сыграет с победителем Кубка страны, который определится 9 мая на «Волгоград-Арене», — в финале турнира встретятся «Тосно» из Ленинградской области и курский «Авангард».

«Матч точно будет в России. Вы видите, какое нам достается наследие, поэтому рассматриваются все варианты, где есть хорошая арена. Это пропаганда футбола. Проводим в таком формате, чтобы поддержать и новые стадионы», — сказал Прядкин.

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Ранее он рассказал, что рассматривался вариант проведения встречи на стадионе «Динамо», на котором сейчас ведется реконструкция. «Мне бы очень хотелось провести там матч, но есть вопросы с введением арены в строй. Оно может затянуться, поэтому рисковать не будем», — отметил глава РФПЛ.

Также рассматривалась возможность проведения суперкубковой игры в Катаре или Казахстане в 2018 году. По словам Прядкина, эта идея была отложена на год позже. «Предложения есть, переговоры идут, но наши зарубежные партнеры тоже просят время, поэтому продолжим с ними общаться по следующему году. Эта идея для пропаганды российского футбола не уходит, мы будем ее разрабатывать», — сказал собеседник ТАСС.