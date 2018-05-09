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12:51 (мск), источник: ТАСС

Прядкин: Матч за Суперкубок России по футболу 2018 года пройдет в России

ВОЛГОГРАД, 9 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Игра за Суперкубок России по футболу 2018 года пройдет на российском стадионе. Об этом ТАСС сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Источник: РИА "Новости"

Суперкубковую игру планируется провести перед началом нового сезона в июле. В матче чемпион России московский «Локомотив» сыграет с победителем Кубка страны, который определится 9 мая на «Волгоград-Арене», — в финале турнира встретятся «Тосно» из Ленинградской области и курский «Авангард».

«Матч точно будет в России. Вы видите, какое нам достается наследие, поэтому рассматриваются все варианты, где есть хорошая арена. Это пропаганда футбола. Проводим в таком формате, чтобы поддержать и новые стадионы», — сказал Прядкин.

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Ранее он рассказал, что рассматривался вариант проведения встречи на стадионе «Динамо», на котором сейчас ведется реконструкция. «Мне бы очень хотелось провести там матч, но есть вопросы с введением арены в строй. Оно может затянуться, поэтому рисковать не будем», — отметил глава РФПЛ.

Также рассматривалась возможность проведения суперкубковой игры в Катаре или Казахстане в 2018 году. По словам Прядкина, эта идея была отложена на год позже. «Предложения есть, переговоры идут, но наши зарубежные партнеры тоже просят время, поэтому продолжим с ними общаться по следующему году. Эта идея для пропаганды российского футбола не уходит, мы будем ее разрабатывать», — сказал собеседник ТАСС.

Суперкубок России проводится ежегодно с 2003 года. В матче, который традиционно открывает новый сезон, встречаются чемпион и обладатель Кубка страны. В 2017 году матч за Суперкубок прошел в Москве на «РЖД-Арене», чемпион России сезона-2016/17 «Спартак» одержал победу над обладателем Кубка страны «Локомотивом» со счетом 2:1.

Суперкубок России
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