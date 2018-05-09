Файзулин — легенда «Зенита». У него очень крутая карьера
Sport24 провожает полузащитника, который так и не восстановился после тяжелейшей травмы.
Sport24 провожает полузащитника, который так и не восстановился после тяжелейшей травмы.
Во вторник полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин объявил об уходе из команды по окончании нынешнего сезона. Почти три года он пытался вылечить больное колено. Безуспешно.
Виктор — легенда «Зенита», чья карьера практически полностью повторяет карьеру клуба в новейшей истории.
Начало (2007)
Файзулин. В ноябре 2007 года Виктор Файзулин перешел в «Зенит» из нальчикского «Спартака». Кабардинская команда провела не самый сильный год, но 22-летний Виктор в ней выделялся и сумел по итогам сезона пойти на повышение. В итоге, Файзулин, которого раньше знали только болельщики из Нальчика, попал в основную обойму чемпиона России.
«Зенит».
Триумф (2008)
Файзулин. Файзулин сразу стал основным игроком «Зенита». Хотя здесь не обошлось без принципа «не было бы счастья…». Весной 2008 года многие лидеры в команде были травмированы. По этой причине, например, Дику Адвокату приходилось выпускать Романа Широкова в центре защиты. И почти во всех играх ставить в основу юного по российским меркам Файзулина. Новичок не подвел и уже спустя полгода после трансфера завоевал еврокубок.
«Зенит». После триумфа в чемпионате России «Зенит» выигрывает Кубок и Суперкубок УЕФА и становится единственным российским клубом с двумя европейскими трофеями в музее. Причем сделал это «Зенит» не благодаря, а вопреки: сильнейший состав команды в первой половине сезона на поле так и не появился.
Проблемы (2008−2009)
Файзулин. Во второй половине 2008 года и почти весь 2009 год Виктор — игрок ротации. В Лиге чемпионов в общей сложности он сыграл 63 минуты в двух матчах. В матчах, которые уже мало что решали.
«Зенит». Питерцы после побед в Европе резко забуксовали. Два последующих чемпионата команда провалила, заняв пятое и третье места. Дебютная Лига чемпионов тоже не удалась: в группе обошли только скромный БАТЭ. Да и в Лиге Европы успех не повторили.
Основа (2010)
Файзулин. 2010 год стал для полузащитника началом рассвета. В «Зените» он начал постепенно завоевывать доверие Лучано Спаллетти и подбираться к основе. Спустя год стартовый состав питерцев и вовсе было сложно представить без Файзулина. На 2010-й пришелся и первый титул чемпиона России для игрока.
«Зенит». После двух неудачных лет питерцы вернули звание сильнейшей российской команды. «Зенит» катком прошелся по всем в РФПЛ и потерпел лишь два поражения за год.
Расцвет (2011−2014)
Файзулин. Виктор окончательно застолбил за собой место в середине поля. А сезон-2012/13 и вовсе стал лучшим в его карьере — 7 голов, 5 результативных передач и почти все матчи в стартовом составе.
«Зенит». В это время команда очень уверенно выиграла переходной сезон-2011/12. Затем последовали два серебра. А в 2015-м питерцы вновь возглавили турнирную таблицу. Этот период на сегодняшний день — самый успешный в истории «Зенита».
Сбой (2015)
Файзулин. Осень 2015 года стала для Виктора самой неудачной в карьере. В начале сезона он провел на поле в общей сложности 204 минуты в шести матчах (чуть более получаса на игру). А на 80-й минуте игры с «Амкаром» Файзулин получил травму, которая перечеркнула карьеру.
«Зенит». Команда в сезоне-2015/16 бодро стартовала, но быстро забуксовала. Даже феноменальный результат в Лиге чемпионов (5 побед подряд в групповом этапе) не сильно улучшил настроение болельщиков «Зенита». В итоге третье место в чемпионате и прощание с Лигой чемпионов как минимум на год.
Застой (2016)
Файзулин. В сезоне-2016/17 о Викторе практически ничего не было слышно. Информация о диагнозе разнилась в зависимости от источника, который ее озвучивал. Интервью футболист не давал. Определенности по пового его будущего не было.
«Зенит». Главным тренером команды становится Мирча Луческу. Футболисты румынского тренера не приняли с первого же дня. Невнятная игра, нелогичные трансферы, непонятные интриги. И самое главное, неизвестно, кто за все это отвечал. С Луческу «Зенит» попрощался сразу после окончания сезона. Но к тому моменту был потерян уже целый год: Петербург вновь остался без титула и Лиги чемпионов.
Надежда (2017)
Файзулин. Весной прошлого года футболист заговорил, пообещав, что его возвращение на поле состоится уже в ближайшем будущем. Также Файзулин намекул, что будет готов сыграть на чемпионате мира.
«Зенит». В это время в Петербурге
Забвение (2018)
Файзулин. Файзулин все чаще обещает вернуться и даже работает на базе клуба с мячом. Но чуда не случилось: после того, как «Зенит» лишился шансов на Лигу чемпионов, Виктор объявил об уходе из команды. То есть, по сути, о завершении карьеры.
«Зенит». Команда Манчини начала сезон так ярко, что чемпионский титул еще осенью были готовы привезти в
Новая жизнь
Файзулин. Новый сезон Виктор, скорее всего, начнет в новой роли. Уже не футболистом и уже не в «Зените». Вполне вероятно, что Файзулин попробует стать тренером.
«Зенит». Летом в