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12:13 (мск), источник: Sport24

Файзулин — легенда «Зенита». У него очень крутая карьера

Sport24 провожает полузащитника, который так и не восстановился после тяжелейшей травмы.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин объявил об уходе из команды по окончании нынешнего сезона. Почти три года он пытался вылечить больное колено. Безуспешно.

Виктор — легенда «Зенита», чья карьера практически полностью повторяет карьеру клуба в новейшей истории.

Начало (2007)

Файзулин. В ноябре 2007 года Виктор Файзулин перешел в «Зенит» из нальчикского «Спартака». Кабардинская команда провела не самый сильный год, но 22-летний Виктор в ней выделялся и сумел по итогам сезона пойти на повышение. В итоге, Файзулин, которого раньше знали только болельщики из Нальчика, попал в основную обойму чемпиона России.

«Зенит». Сине-бело-голубые, до этого года ни разу не поднимавшиеся выше второго места, выиграли золотые медали. Хотя по ходу того сезона не раз казалось, что титул уже окончательно ушел к «Спартаку». Отныне «Зенит», который раньше никто не воспринимал всерьез, закрепился в списке топ-клубов российского футбола.

Триумф (2008)

Файзулин. Файзулин сразу стал основным игроком «Зенита». Хотя здесь не обошлось без принципа «не было бы счастья…». Весной 2008 года многие лидеры в команде были травмированы. По этой причине, например, Дику Адвокату приходилось выпускать Романа Широкова в центре защиты. И почти во всех играх ставить в основу юного по российским меркам Файзулина. Новичок не подвел и уже спустя полгода после трансфера завоевал еврокубок.

Источник: РИА "Новости"

«Зенит». После триумфа в чемпионате России «Зенит» выигрывает Кубок и Суперкубок УЕФА и становится единственным российским клубом с двумя европейскими трофеями в музее. Причем сделал это «Зенит» не благодаря, а вопреки: сильнейший состав команды в первой половине сезона на поле так и не появился.

Проблемы (2008−2009)

Файзулин. Во второй половине 2008 года и почти весь 2009 год Виктор — игрок ротации. В Лиге чемпионов в общей сложности он сыграл 63 минуты в двух матчах. В матчах, которые уже мало что решали.

«Зенит». Питерцы после побед в Европе резко забуксовали. Два последующих чемпионата команда провалила, заняв пятое и третье места. Дебютная Лига чемпионов тоже не удалась: в группе обошли только скромный БАТЭ. Да и в Лиге Европы успех не повторили.

Основа (2010)

Файзулин. 2010 год стал для полузащитника началом рассвета. В «Зените» он начал постепенно завоевывать доверие Лучано Спаллетти и подбираться к основе. Спустя год стартовый состав питерцев и вовсе было сложно представить без Файзулина. На 2010-й пришелся и первый титул чемпиона России для игрока.

«Зенит». После двух неудачных лет питерцы вернули звание сильнейшей российской команды. «Зенит» катком прошелся по всем в РФПЛ и потерпел лишь два поражения за год.

Расцвет (2011−2014)

Файзулин. Виктор окончательно застолбил за собой место в середине поля. А сезон-2012/13 и вовсе стал лучшим в его карьере — 7 голов, 5 результативных передач и почти все матчи в стартовом составе.

«Зенит». В это время команда очень уверенно выиграла переходной сезон-2011/12. Затем последовали два серебра. А в 2015-м питерцы вновь возглавили турнирную таблицу. Этот период на сегодняшний день — самый успешный в истории «Зенита».

Сбой (2015)

Файзулин. Осень 2015 года стала для Виктора самой неудачной в карьере. В начале сезона он провел на поле в общей сложности 204 минуты в шести матчах (чуть более получаса на игру). А на 80-й минуте игры с «Амкаром» Файзулин получил травму, которая перечеркнула карьеру.

«Зенит». Команда в сезоне-2015/16 бодро стартовала, но быстро забуксовала. Даже феноменальный результат в Лиге чемпионов (5 побед подряд в групповом этапе) не сильно улучшил настроение болельщиков «Зенита». В итоге третье место в чемпионате и прощание с Лигой чемпионов как минимум на год.

Застой (2016)

Файзулин. В сезоне-2016/17 о Викторе практически ничего не было слышно. Информация о диагнозе разнилась в зависимости от источника, который ее озвучивал. Интервью футболист не давал. Определенности по пового его будущего не было.

«Зенит». Главным тренером команды становится Мирча Луческу. Футболисты румынского тренера не приняли с первого же дня. Невнятная игра, нелогичные трансферы, непонятные интриги. И самое главное, неизвестно, кто за все это отвечал. С Луческу «Зенит» попрощался сразу после окончания сезона. Но к тому моменту был потерян уже целый год: Петербург вновь остался без титула и Лиги чемпионов.

Надежда (2017)

Файзулин. Весной прошлого года футболист заговорил, пообещав, что его возвращение на поле состоится уже в ближайшем будущем. Также Файзулин намекул, что будет готов сыграть на чемпионате мира.

«Зенит». В это время в Петербурге наконец-то открылся новый стадион. Пришло новое руководство. Главным тренером был назначен Роберто Манчини. Казалось, что сложные времена позади и дальше будет только лучше. Или, как минимум, не хуже, чем с Луческу. Тогда казалось, что хуже не бывает.

Забвение (2018)

Файзулин. Файзулин все чаще обещает вернуться и даже работает на базе клуба с мячом. Но чуда не случилось: после того, как «Зенит» лишился шансов на Лигу чемпионов, Виктор объявил об уходе из команды. То есть, по сути, о завершении карьеры.

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«Зенит». Команда Манчини начала сезон так ярко, что чемпионский титул еще осенью были готовы привезти в Санкт-Петербург. Но длительная серия ничьих и поражений откидывают команду на пятое место. На котором, скорее всего, «Зенит» и закончит нынешний чемпионат.

Новая жизнь

Файзулин. Новый сезон Виктор, скорее всего, начнет в новой роли. Уже не футболистом и уже не в «Зените». Вполне вероятно, что Файзулин попробует стать тренером.

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«Зенит». Летом в Санкт-Петербурге будет новый тренер. Возможно, новые игроки. И, совершенно точно, новая попытка забыть о последних трех сезонах.

Источник: Sport24
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