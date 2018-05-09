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15:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» может сыграть несколько матчей в «Лужниках»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о планах по строительству крыши на стадионе в Черкизово.

Источник: РИА "Новости"

«Вопрос сейчас на стадии поиска технологического решения. Крыша как объект, имеющий массу, должна висеть на каких-то опорах. На нынешних конструкциях она висеть не может: они не выдержат. Нужно строить новые, и мы занимаемся просчётом этой конструкции.

Мы закладываем в ТЗ параметры, при которых тотального прекращения игр на нашем стадионе не будет. Только несколько игр. Летняя и зимняя пауза, плюс перенос трёх-четырёх игр. Мы рассматриваем «Лужники». Чемпион России должен играть на большой арене. Да, может, он будет чуть пустоват. Будем стараться создавать праздник. Это вызов, почему нет?" — сказал Геркус в интервью «Чемпионату».

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