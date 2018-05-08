Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пьяный Джонни Депп атаковал помощника на съемках фильма
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Как растит детей мама-педиатр: личный опыт
В Москве построят горнолыжный курорт
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Суонси0
Саутгемптон1
Футбол. Кубок России
9.05
Тосно
Авангард К
Футбол. Зарубежный
9.05
Барселона
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
9.05
Лестер
Арсенал
Футбол. Зарубежный
9.05
Челси
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
9.05
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
14Сборная России обыграла команду Франции
15Российские хоккеисты разгромили сборную Беларуси
22:57 (мск), источник: Газета.Ру

ЦСКА и «Спартак» поспорят за защитника «Арсенала»

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев может продолжить карьеру в московском ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

По информации ФАН, Беляев может быть приобретен в связи с тем, что «гвардейцы» клуба Сергей Игнашевич, а также Алексей и Василий Березуцкий в скором времени могут завершить профессиональную карьеру.

Читайте также
«Зенит» интересуется Сергеем Ткачёвым, ЦСКА готов продать его за € 1,5 млн

Отмечается, что защитник туляков по-прежнему интерсен «Спартаку». Красно-белые уже пытались заполучить его минувшей зимой. Источник уверяет, что потенциальный покупатель должен будет отдать за Беляева примерно €1,5 млн.

26-летний Беляев, который раньше выступал за «Локомотив», провел в нынешнем сезоне чемпионата России 26 матчей, в которых забил один и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что руководство тульского «Арсенала» подарит ворота выбежавшим на поле фанатам «Локомотива».

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В США оценили последствия ядерного удара со стороны России
Медведева сказала, за какую страну будет выступать
10 лет Виталия Мутко во главе российского спорта. Как это было
Сборная Словакии поднялась на 4-е место в группе России на ЧМХ
Возвращение Дзюбы. Все интриги в предварительном составе сборной
Какой язык учить Иньесте? Где продолжит карьеру легенда «Барсы»
Семин: Хорошо, что проиграли «Амкару»
Сборная Латвии разгромила команду Южной Кореи в матче ЧМХ-2018
«Бавария» презентовала домашнюю форму на следующий сезон (фото)
Новости
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь