Заземление фазы. Файзулин покидает «Зенит»
В воскресенье перед матчем против «СКА-Хабаровск» после 10 с половиной лет в
В воскресенье перед матчем против «СКА-Хабаровск» после 10 с половиной лет в
О Викторе Файзулине в последние 2,5 года мало что было известно. Его выход на поле датируется сентябрем 2015 года — отыграв 80 минут в матче против «Амкара» (1:1), он был заменен на Артура Юсупова и с тех пор в официальных играх клуба участия не принимал. Причина — артроз коленного сустава, результат травм и неудачных операций, которые перенес Файзулин в течение своей карьеры. По его собственному признанию, Виктор пять раз ложился под нож — в России, США, Финляндии и дважды в Германии, — но на поле так и не вернулся. По крайней мере, в
СЫН МОРЯКА
Файзулин родился в Находке в апреле 1986-го в семье моряка. По стопам отца не пошел, увлекшись футболом — «Океан» был для всех жителей приморского города гордостью, как тут остаться в стороне. Учащийся местной ДЮСШ, Виктор мог бесплатно ходить на матчи клуба во главе с Олегом Гариным — он хорошо помнит первый чемпионат России в 1992 году, когда команда из Находки спаслась от вылета из высшего дивизиона, попутно отправив на понижение в классе «Зенит», с которым Файзулин добьется главных своих футбольных успехов. В октябре 1992-го «Океан» дома обыграл петербуржцев 3:2, и на финише команды в таблице разделил всего 1 балл.
ГОРЛУКОВИЧ И ХАБАРОВСК
Команда из родного города и стала первым профессиональным клубом в карьере Файзулина, правда к моменту дебюта все успехи начала 1990-х давно забылись — «Океан» не хватал звезд, выступая во втором дивизионе (зато однажды провел предсезонку в КНДР — Файзулин вспоминал
А это уже первая лига, высмотреть там подающего надежды игрока гораздо проще — и Файзулин решил особенно не раздумывать. Вскоре Смолянинова сменил Сергей Горлукович, Виктор узнал, каково это — тренироваться на сборах по четыре раза в день с подъемом в 6 утра, прошел закалку и огранку первым дивизионом и переехал на другой конец России — в Нальчик, к Юрию Красножану.
ИЗ «СПАРТАКА» В «ЗЕНИТ»
В нальчикском «Спартаке» 21-летний Виктор с ходу стал игроком основы, отыграл в чемпионате России-2007 28 игр из 30 и, став одним из лучших молодых футболистов турнира, попал на карандаш скаутов чемпионского «Зенита». В конце ноября 2007-го был оформлен его переезд в
ЛЮБИМЧИК КАПЕЛЛО
Рано или поздно на Файзулина должны были обратить внимание в главной сборной страны — 15 августа 2012-го Виктор провел первую игру за российскую команду, начав в старте товарищеский матч против ивуарийцев (1:1), а уже в следующей встрече открыл счет своим мячам за сборную, забив первый гол в ворота Северной Ирландии (2:0) в отборочном матче ЧМ-2014. За месяц до этого сборную России возглавил Фабио Капелло, для которого Файзулин сразу стал любимчиком — Виктор играл у него даже тогда, когда не очень ладились дела в клубе, и в итоге в девяти из 10 матчей отборочного этапа вышел на поле в основе, а также без замен отыграл все три встречи в группе на мировом первенстве в Бразилии. Пожалуй, самой яркой вспышкой Файзулина в футболке национальной команды стала товарищеская игра против Бразилии в Лондоне (1:1): его удар в ворота Жулиу Сезара после красивой комбинации — на века.
ТРАВМА
Проблемы с коленом у Файзулина начались уже довольно давно, и та последняя игра против «Амкара» в 2015-м лишь усугубила их. Сам футболист признавался впоследствии в интервью «СЭ»: «Мне нельзя было проводить на поле 80 минут. Я закончил играть, и сразу распухло колено. А через несколько недель мне провели первую операцию».
Наконец, в конце 2016-го немного пролил свет на ситуацию Андрей Аршавин — футболист «Кайрата», давая советы юному травмированному футболисту клубной академии, в том числе сказал: «Делай все упражнения. Вот Файзулин два года не играет. А все
ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ
К сожалению, последствия эти оказались слишком серьезными.
В ближайшее воскресенье ему доведется выйти на поле новой арены «Зенита», но совсем по другому поводу — для того, чтобы попрощаться с болельщиками и петербуржским клубом.
ЕГОР БЫЧКОВ