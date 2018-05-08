Заземление фазы. Файзулин покидает «Зенит»

Источник: Спорт-Экспресс

О Викторе Файзулине в последние 2,5 года мало что было известно. Его выход на поле датируется сентябрем 2015 года — отыграв 80 минут в матче против «Амкара» (1:1), он был заменен на Артура Юсупова и с тех пор в официальных играх клуба участия не принимал. Причина — артроз коленного сустава, результат травм и неудачных операций, которые перенес Файзулин в течение своей карьеры. По его собственному признанию, Виктор пять раз ложился под нож — в России, США, Финляндии и дважды в Германии, — но на поле так и не вернулся. По крайней мере, в сине-бело-голубой форме — во вторник «Зенит» объявил о скором расставании с Файзулиным. Вспоминаем, как складывалась карьера талантливого полузащитника.

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СЫН МОРЯКА

Файзулин родился в Находке в апреле 1986-го в семье моряка. По стопам отца не пошел, увлекшись футболом — «Океан» был для всех жителей приморского города гордостью, как тут остаться в стороне. Учащийся местной ДЮСШ, Виктор мог бесплатно ходить на матчи клуба во главе с Олегом Гариным — он хорошо помнит первый чемпионат России в 1992 году, когда команда из Находки спаслась от вылета из высшего дивизиона, попутно отправив на понижение в классе «Зенит», с которым Файзулин добьется главных своих футбольных успехов. В октябре 1992-го «Океан» дома обыграл петербуржцев 3:2, и на финише команды в таблице разделил всего 1 балл.

ГОРЛУКОВИЧ И ХАБАРОВСК

Команда из родного города и стала первым профессиональным клубом в карьере Файзулина, правда к моменту дебюта все успехи начала 1990-х давно забылись — «Океан» не хватал звезд, выступая во втором дивизионе (зато однажды провел предсезонку в КНДР — Файзулин вспоминал как-то, что он вместе с командой был на дне рождения Ким Ир Сена).

Неизвестно, как сложилась бы футбольная жизнь талантливого полузащитника, если бы на одном из турниров на него не обратил внимание Олег Смолянинов, тренер хабаровского СКА.

А это уже первая лига, высмотреть там подающего надежды игрока гораздо проще — и Файзулин решил особенно не раздумывать. Вскоре Смолянинова сменил Сергей Горлукович, Виктор узнал, каково это — тренироваться на сборах по четыре раза в день с подъемом в 6 утра, прошел закалку и огранку первым дивизионом и переехал на другой конец России — в Нальчик, к Юрию Красножану.

ИЗ «СПАРТАКА» В «ЗЕНИТ»

В нальчикском «Спартаке» 21-летний Виктор с ходу стал игроком основы, отыграл в чемпионате России-2007 28 игр из 30 и, став одним из лучших молодых футболистов турнира, попал на карандаш скаутов чемпионского «Зенита». В конце ноября 2007-го был оформлен его переезд в Санкт-Петербург, а уже через полгода Файзулин забил третий мяч своей команды в ответном полуфинале Кубка УЕФА-2008 в ворота «Баварии» (4:0), спустя две недели отыграл все 90 минут финального матча в Манчестере против «Рейнджерс» (2:0) и поднял над головой второй в истории российского футбола (после успеха ЦСКА в 2005-м) подобный трофей. К этой победе впоследствии он добавил еще шесть наград в составе петербуржцев: два чемпионства, два Суперкубка страны, один Кубок России и Суперкубок УЕФА. В одном из матчей в 2014-м — против «Томи» (0:0) — Файзулин даже вывел «Зенит» на поле с капитанской повязкой.

Всего за 10 с половиной лет карьеры в Северной столице у Виктора 229 игр за сине-бело-голубых (26 голов, 26 результативных передач, 28 желтых и две красных карточки).

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ЛЮБИМЧИК КАПЕЛЛО

Рано или поздно на Файзулина должны были обратить внимание в главной сборной страны — 15 августа 2012-го Виктор провел первую игру за российскую команду, начав в старте товарищеский матч против ивуарийцев (1:1), а уже в следующей встрече открыл счет своим мячам за сборную, забив первый гол в ворота Северной Ирландии (2:0) в отборочном матче ЧМ-2014. За месяц до этого сборную России возглавил Фабио Капелло, для которого Файзулин сразу стал любимчиком — Виктор играл у него даже тогда, когда не очень ладились дела в клубе, и в итоге в девяти из 10 матчей отборочного этапа вышел на поле в основе, а также без замен отыграл все три встречи в группе на мировом первенстве в Бразилии. Пожалуй, самой яркой вспышкой Файзулина в футболке национальной команды стала товарищеская игра против Бразилии в Лондоне (1:1): его удар в ворота Жулиу Сезара после красивой комбинации — на века.

ТРАВМА

Проблемы с коленом у Файзулина начались уже довольно давно, и та последняя игра против «Амкара» в 2015-м лишь усугубила их. Сам футболист признавался впоследствии в интервью «СЭ»: «Мне нельзя было проводить на поле 80 минут. Я закончил играть, и сразу распухло колено. А через несколько недель мне провели первую операцию».

Долгое время о состоянии Виктора не было никакой информации — сам он ничего не комментировал, врач сборной Эдуард Безуглов тоже молчал.

Наконец, в конце 2016-го немного пролил свет на ситуацию Андрей Аршавин — футболист «Кайрата», давая советы юному травмированному футболисту клубной академии, в том числе сказал: «Делай все упражнения. Вот Файзулин два года не играет. А все из-за того, что ему еще в Находке сделали операцию, но он до конца недотренировал колено. И через десять лет это только выявилось». Слова бывшего одноклубника через некоторое время подтвердил и сам Файзулин: «Действительно, десять лет назад я перенес операцию на крестообразной связке, и это в дальнейшем сказалось на моем колене. Любая операция влечет за собой какие-то последствия».

ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ

К сожалению, последствия эти оказались слишком серьезными.

В самый разгар отборочного турнира к бразильскому чемпионату мира Виктор в шутку возмутился медленными темпами строительства стадиона в Санкт-Петербурге, сказав, что уже несколько лет должен был играть на нем.

В ближайшее воскресенье ему доведется выйти на поле новой арены «Зенита», но совсем по другому поводу — для того, чтобы попрощаться с болельщиками и петербуржским клубом.