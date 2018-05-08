Юрий Семин: Хорошо, что проиграли «Амкару». Иначе нас называли бы нечестным чемпионом

Источник: Спорт-Экспресс

Я ВИНОВАТ, ЧТО НЕ ВЫПУСТИЛ ЭДЕРА В КРАСНОДАРЕ, И МЫ ПРОИГРАЛИ. НО ОН ЗАБЫЛ ОБИДУ

— Если такое и случалось, то крайне редко. Вы взяли по четыре очка со «Спартаком» и ЦСКА, шесть — с «Зенитом». И лишь с «Краснодаром» вышла дележка — по три.

— Да, за исключением матча в Краснодаре, ни одного матча за шесть очков не проиграли и почти во всех победили. Кто может на протяжении года сохранять стопроцентную концентрацию — те и выигрывают. Нашу концентрацию не могу назвать стопроцентной, иначе мы не теряли бы столько очков с командами нижней половины таблицы. Дело было не в тактике, а именно в концентрации. Но в целом она была достаточно серьезной — и позволила нам выиграть золото.

Никакая тактика не имеет значения, если сердце не горячее. Если футболисты не разбудили в себе зверя, ничего не получится. Они с «Зенитом» — разбудили, особенно во втором тайме. Мы разбудили. Я всегда говорю — «мы». И поэтому — выиграли. А с «Амкаром», например, не разбудили…

— В перерыве матча с «Зенитом» кто-то из игроков сказал важные слова?

— Нет. Никто ничего не говорил. Было очень спокойно. Я сказал: «Играем хорошо. Если будете продолжать так же сбалансированно в атакующих и оборонительных действиях — мы их додавим». Нельзя было ни слишком увлекаться обороной, ни сбиться на авантюру. Получили бы гол, и все на этом закончилось бы.

Нужно было только внести небольшую поправку. Эдера или Ари хотел выпустить чуть раньше. В центральной зоне атаки нам не хватало игрока, потому что Фарфан много открывался на флангах и в полуфланговых зонах. А в центре не хватало футболиста, чтобы задавить «Зенит». Потом у соперника произошла травма, и он поменял центрального защитника. Мы этим воспользовались — как раз в эту зону выпустили Эдера. И он сделал то, что требовалось.

— Какое решение по ходу сезона назовете самым рискованным?

— А они все рискованные. Возьмем ту же замену Антона Миранчука на Эдера в матче с «Зенитом». Мы убрали игрока из середины и добавили — в атаку, тем самым увеличив в том числе и риск пропустить. А разве не было рискованным выпустить на замену Пейчиновича после такой грубой ошибки, которую он совершил в Краснодаре?

Чорлука не мог продолжать игру. Он посчитал, что вылечился от травмы, которая не позволила ему сыграть с «Краснодаром». Я доверяю игрокам — и если они приходят и на мой вопрос: «Ты можешь играть?» уверенно отвечают: «Да», то значит — готов.

Чорлуку хватило на тайм. Но у нас ведь в запасе был еще и Михалик, который очень хорошо выглядел на тренировках. Почему выбрал Пейчиновича? Не знаю, сложно сказать. Интуиция, наверное. Поэтому же выпустил на замену Эдера, а не Ари.

Эдер очень хорошо сыграл против «Динамо», но на «Краснодар» я поставил Ари. Одним из факторов стало то, что Ари играл за «быков». Эдер же неделю после «Краснодара» не дурака валял, а хорошо тренировался. Он забыл ту обиду, которую, вероятно, тренер ему нанес. Я виноват, что его не поставил, раз мы в Краснодаре проиграли, а Ари не забил — хоть и играл достаточно неплохо. Уступили там не из-за Ари, а из-за всех нас.

Но Эдер, повторяю, обиду забыл. А самое важное, что он не обиделся на футбол. И заработал право выйти на поле в решающий момент. И забить этот золотой гол.

СМОРОДСКАЯ ПРИЧАСТНА. НО НЕ К ЗОЛОТУ, А К ПРОБЛЕМАМ С ФИНАНСОВЫМ FAIR PLAY

— Помните первое свое золото 16 лет назад?

— Помню. Стадион «Динамо», потрясающий золотой матч с ЦСКА, полные трибуны. Но тогда было больше болельщиков армейцев. Теперь — совсем другая история. А вот матчи получились похожие, очень сложные. И решил все в обоих случаях один гол. Противостояние с Валерием (Газзаевым. — Прим. «СЭ») было серьезным. Мы дружим по сей день, и он поздравил меня с нынешним золотом. Он завоевал много трофеев, мне нужно его догнать. Остается еврокубок!

— Тогда, в 2002-м, ваше первое золото было долгожданным, но не помним, что вы плакали бы на поле. А теперь слезы были. Какова их природа? Ведь вы столько всего уже выиграли.

— Я — человек крепкий, но эмоциональный. Посмотрел на радость наших болельщиков, которые дождались этого момента, — и самого пробрало. Нам очень тяжело все это далось. Были шесть лет, когда команда практически ни на что не претендовала и из гранда превратилась в середняка.

— Имеете в виду годы при Ольге Смородской?

— Неважно при ком.

— Ну как неважно? Очень даже важно. Вы не поразились наглости Ольги Юрьевны, заявившей о своей причастности к вашему чемпионству?

— Уже говорил, что никакой причастности нет. Точнее, эта причастность финансово легла на плечи нашего совета директоров очень и очень сильно. За весь этот период мы практически никого не могли купить.

— Из-за ограничений УЕФА по финансовому fair play?

— Да, вы правильно говорите. Все предыдущие руководители «Локомотива» оставили очень хороший след. Валерий Филатов — он звонил после золота, мы общались — вместе с компанией «РЖД» построил стадион, полей настроил, завоевал два золота. Это история — хорошая, положительная. Николай Наумов, может, и не выиграл, но построил арену, где играет дубль. Сегодняшние руководители строят поля, стремятся что-то сделать. А вот за те шесть лет ничего не было создано. Хотя именно в то время был самый большой бюджет за все времена в «Локомотиве».

Все это мы пережили, а теперь выиграли.

Сколько энергии и терпения пришлось проявить футболистам! Может, поэтому у меня и появились эти слезы.

— До такой степени благодарны игрокам?

— Да. Они работали очень честно. И, думаю, поэтому болельщик пошел на стадион. Это была команда с сердцем. Мы могли проигрывать, и сейчас, если бы не выиграли, упреков по поводу того же поражения от «Амкара» было бы много. Опять сказали бы, что Семин постарел.

Но такие поражения — часть футбола. Хорошо, что мы проиграли «Амкару»! Очень хорошо! Если бы мы в тот период выиграли у «Амкара», все только и говорили бы, что о том переносе игры из Перми в Москву. Имидж команды был бы запятнан, и болельщики других команд говорили бы: «Нечестный чемпион». А он-то честный! А если бы не проиграли, сейчас не такое это было бы сладкое слово — чемпионство.

— Вы это сейчас поняли — или уже тогда? И сразу после игры сказали: «Хорошо, что проиграли»?

— Естественно, сейчас. А тогда это создало большое напряжение, и оно присутствовало до последнего матча.

— Вы были против переноса?

— Я был готов ехать куда угодно, хоть в Хабаровск, но — не 31 марта. Вадим Евсеев — умный парень! Он посмотрел календарь и увидел, что у нас десять игроков национальных сборных играют 27-го. А потому замечательно проводить матч чемпионата России 31-го. Фарфан и Чорлука прилетели накануне игры, братья Миранчук играли два серьезных контрольных матча с Бразилией и Францией, Рыбус — за сборную Польши, и так далее. Все они были физически не в состоянии сыграть свой лучший матч! Поэтому Евсеев дал добро на перенос из Перми в Москву — но именно 31-го. И думаю, что в плане подготовки к матчу со своей идеей он нас всех обманул.

— Вас-то руководители клуба по поводу переноса спрашивали?

— Спрашивали, обсуждали. Все решилось быстро, потому что вроде матч дома, никуда лететь не нужно. А лететь нужно было! Только играть — 1-го или 2-го. Повторяю: хоть в Хабаровске. Вообще, после матчей сборных мы не провели ни одной игры на хорошем уровне.

ФЕРНАНДЕШ СО СЛОМАННЫМ РЕБРОМ ПОТРЕБОВАЛ: «БУДУ ИГРАТЬ!»

— Вам проще было работать с не привыкшим к большим деньгам поколением Овчинникова, Лоськова, Евсеева, чем с нынешним?

— Не нужно говорить о больших деньгах. Нужно говорить о работе, которую люди делают. Если они ее выполняют хорошо, то пусть зарабатывают, сколько хотят. Разве Халк не достоин тех денег, которых получал? А наш Фернандеш? Конечно, достойны.

— Но есть все же разница между первым вашим чемпионским поколением, 2002−2004 годов, и нынешним?

— Конечно, есть. Она есть и во мне. В 1990-е, 2000-е годы я был один, сейчас — другой. Не могу не меняться, потому что мне нужно понимать сегодняшних игроков.

Самое простое — раньше на базу заезжали за два дня до игры, сейчас — за день. Раньше было легче забрать команду сразу после игры на сборы. Но бывают и исключения. Когда прошлой весной проиграли 0:4 ЦСКА, я в жесткой форме сказал — едем не по домам, а на базу. Разбираемся, почему так получилось, тренируемся, а потом, возможно, я вас отпущу. Никто против ничего не сказал. Вот вам и новое поколение! И через несколько дней мы выиграли Кубок России.

А Мануэл Фернандеш, который играл со сломанным ребром? Не знаю, кто на его месте вышел бы на поле. Я сам три раза ребро ломал. Лежал на кровати, замотанный бинтами, и не играл. А он в Ростове даже не попросил, а потребовал: «Буду играть!» И отыграл все 90 минут. А когда мы с «Динамо» и в Краснодаре решили его поберечь, был обижен. Это что, плохое поколение? Мне со всеми комфортно, если они работают!

— Когда вы пришли, Фернандеш был «закопан» во вторую команду.

— И я на первой же тренировке сказал, чтобы его перевели в первую. Потому что должен посмотреть своими глазами, хочет ли человек играть. А потом понял, что желание есть, и мы не имеем права такого игрока не использовать. Какая у него техника! По ней, думаю, никого в нашей премьер-лиге нельзя с Фернандешем сравнить. И мышление, и импровизация. Ему просто надо было физику подтянуть.

ЦАРЬ СОЛОМОН — ЭТО СЕРЬЕЗНЫЙ ГРУЗИН!

— Впервые в сезоне «Локомотив» на матч с «Зенитом» надел третий комплект формы — с футболками стального цвета. Это было ваше личное решение? И как оно пришло?

— Это была общая идея. До меня дошли разговоры, что надо что-то менять. Начальник команды (Станислав Сухина. — Прим. «СЭ») тоже мне эту идею в одно ухо напел. Всё совпало, и все с удовольствием эту новость восприняли.

— Несколько удивила ваша одежда на матче с «Зенитом». Давно не видели вас в галстуке на матчах.

— А вы посмотрите на фотографии, когда мы стали чемпионами в 2002 и 2004 годах! (усмехается).

— Вот как! Может, еще и галстук тот же?

— Нет, другой. За 14−16 лет мода все-таки поменялась. С тех пор галстуки на матчи надевал, хотя и нечасто. Но сейчас решил так. Что-то внутреннее подсказало. Так же, как и с выходом на замену Эдера, Пейчиновича… Самое главное — если есть какой-то первый посыл в голову, что нужно так сделать — делай! Иди прямо и не сворачивай! Это мой вам совет.

— А какие-то элементы одежды с прошлогоднего финала Кубка против «Урала» остались?

— Нет. Все убрал.

— Где лежит ваш знаменитый «петушок»? И не хотели ли взять его с собой на игру с «Зенитом» просто в качестве талисмана?

— Не хотел. А лежит он дома. Отдам его в наш клубный музей. Если он там будет нужен.

— Вы сами выбираете себе одежду на важные матчи? Или супруга Любовь Леонидовна подсказывает?

— Моментами подсказывает — и серьезно. Может мою одежду и покритиковать.

— А галстук и все прочее на «Зенит» не она присоветовала?

— Никто не видел, как я ушел из дома в тот момент. Оделся и ушел. Никто не контролировал!

— Еще одна примета — грузин в чемпионском составе. Джанашия, Асатиани, Ашветия, теперь вот Кверквелия.

— Конечно!

Царь Соломон — это серьезный грузин! Его приход в «Локомотив» был для нас достаточно сложным.

Когда мы арендовали его у «Рубина», отдельные специалисты — называть не буду — посмотрели его на сборах и сказали: «У Соломона нет скорости». Я их спрашиваю: «А вы смотрели матч Грузии с Уэльсом?». Где Кверквелия по дистанции бежал и догонял Бэйла. Мне с этими специалистами все стало ясно. Очевидно, что, когда человек проводит полгода во втором составе «Рубина», он не может быть хорошо подготовленным. В такой ситуации нельзя давать человеку конкретную характеристику. Сначала изучите его — а потом говорите!

Примерно те же специалисты утверждали, что мы играем в обороне слишком глубоко, а согласно тенденциям современного футбола защитники должны выдвигаться гораздо дальше от своих ворот. Но если бы у нас были такие быстрые защитники, как Варан, то мы делали бы это. Однако мы их не имеем и исходим из качеств тех игроков, которыми обладаем. Молодой, неопытный тренер, наслушавшись этого, начал бы перестраивать игру — и все проиграл бы. А для меня в одно ухо зашло — и тут же из другого вышло.

— В конце прошлого года вы поставили Кверквелию на первое место в опросе «СЭ», определявшем список лучших футболистов премьер-лиги-2017.

— Вы сами сейчас поставите Кверквелию на первое место, даже не сомневаюсь! А мне из своей команды сложно кого-то выделить. Это была очень ровная и настоящая команда.

На первое место я поставил бы наших болельщиков. То, как здорово они нас поддерживали не только дома, но и, например, в Краснодаре, меня восхитило. На прекрасном стадионе их было не меньше, чем поклонников хозяев!

Хотел бы отметить потрясающую работу, которую проделал президент «Краснодара» Сергей Галицкий. Какая инфраструктура, какой стадион! Один из лучших в мире. Кстати, вижу у нас с «Краснодаром» некоторые сходства. Вы помните, сколько людей ходило на «Локомотив», когда мы только начинали? Пятьсот, тысяча человек, в основном родственники игроков. Так же начинал и «Краснодар». А сейчас на матче двух этих когда-то не посещаемых команд не было свободных мест. И это говорит о том, что наш футбол — живой. Уверен и в том, что чемпионат мира мы проведем на высочайшем уровне.

— Еще одна звезда сезона — Джефферсон Фарфан. При том что многие говорили: когда он приехал, это не вызвало у вас энтузиазма.

— Без тренера игроков не надо привозить, это неправильно. Но Фарфан — в высшей степени профессионал, он соскучился по футболу. И он попал в команду, в которой ему дали раскрыться. К нему очень уважительно относились все игроки. Даже когда он приехал с большим лишним весом. И он себя очень достойно вел. Команда и Фарфан нашли друг друга.

Это говорит еще и о том, что адаптация игрока зависит и от него самого. Он принял традиции клуба и нашей страны. Ему все понравилось. Не так как когда-то О’Коннору — помните такого, который сейчас неизвестно что пишет? О клубе, который для этого не особо умного парня все сделал. А Фарфан — толковый, профессионал. Потому и пошло дело. Такая же ситуация и с Эдером. Он из очень бедной семьи, из детского дома. Но он знает пять языков! И русский в том числе. Быстро выучил.

— То есть когда вы говорили с Эдером на поле после финального свистка, то делали это по-русски и без переводчика?

— Да. И он все понимал.

— Уместна аналогия Фарфана, Эдера, Фернандеша с Лимой, одним из героев чемпионства-2004?

— Конечно! Лима — уникальный человек. И эти люди — примерно тот же уровень как по игре, так и по отношению к команде и результату. Уровень больших спортсменов.

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МНЕ ЧТО, С ДЕНИСОВЫМ В РЕСТОРАН ИДТИ?

— Есть люди, с которыми вы говорите на одном языке, но у них сложная репутация. Как вы усмирили Игоря Денисова и сделали так, чтобы он работал только на позитив?

— Не надо никого усмирять. Наоборот, надо играть и двигаться вперед на лучших качествах каждого игрока, и это пойдет на пользу всей команде. Что мне, с Игорем в ресторан ходить? Или домой? Он должен вовремя приходить на тренировку, хорошо работать, выполнять задания. Я должен с ним беседовать, объяснять, а он — это принимать. Если он все это делает — какие у нас могут быть разногласия?

— Как вы решили дать ему капитанскую повязку после серьезной травмы Чорлуки?

— Я сторонник того, что капитана назначают, а не выбирают. Вот мы его и назначили. Почему? Да потому что он был лидером на поле, хорошо играл. И мог в игре принять такие решения, которые помогут команде найти победное русло. Денисов по своей натуре — победитель. Никогда не сдается. У него очень хороший бойцовский характер. Иной раз он может правду говорить. Так ее и нужно говорить!

— У каждого — своя правда.

— Согласен. И в этом есть хороший момент. До определенной точки с чем-то можно и не соглашаться. Денисова нужно убедить. Но то, что он — небезразличный к результату человек, однозначно. Вопросов нет. Они все такими должны быть!

— Но он сорвался же. Оскорбил допинг-офицера.

— Там шутку восприняли как оскорбление. Вы поймите — когда каждый день из-за этого тренировка то затягивается, то задерживается, это тоже не очень приятно.

— Но он же там не только сказал, но даже что-то написал.

— Там все в комплексе.

— Чорлука вернулся в состав. В новом сезоне Денисов останется капитаном?

— Поживем — увидим. Он же остался капитаном этой весной, при Чорлуке. В футболе нельзя ничего загадывать. Кто знает, что будет завтра?

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ МИРАНЧУКОВ, ПРИШЛОСЬ ХОДИТЬ ПО КАБИНЕТАМ

— Как вам удалось уговорить братьев Миранчук остаться в «Локомотиве»? Тому же Алексею ведь обещали золотые горы в «Рубине» и «Зените».

— За счет футбола. Думаю, они не жалеют об этом.

— Но что вы им сказали?

— Это наше личное. Одно вам могу сказать. Когда многие отчаялись, я за них до последнего боролся. Ходил по кабинетам, и мы все вместе приняли очень правильное решение. Хорошо, что меня поддержали в кабинетах. Это важный момент. Мы не можем своих воспитанников разбазаривать. Слишком много их уже из «Локомотива» ушло.

— Антон — это же прорыв сезона. Из Эстонии обычно не возвращаются. А тут он не только в основном составе клуба, но уже и в сборной.

— Расскажу интересную вещь о нашей команде. У нас к тренеру может даже видеооператор подойти и сказать: «Юрий Палыч, что-то не то у нас происходит. Антон ничуть не хуже Алексея».

А я их смотрел с самого детства, со школы. К тому времени уже принял решение, тем более что и по контракту Антон должен был вернуться. Тогда-то оператор и сказал: «Вы увидите: он не хуже». И первые тренировки убедили меня в том, что он прав. По сей день вспоминаю его слова. Ни один человек об Антоне не говорил, что он такой же, как Алексей. Только оператор!

— Интересно, Лоськов как-то работает с Миранчуками, игроками его амплуа?

— Он работает и с ними, и со всеми игроками группы атаки.

Димка не только ведет беседы с игроками, но и показывает им. В отдельных упражнениях — просто лучший!

— Вы Миранчуков никогда не путали?

— Путаю все время! По бутсам только определяю.

— Назовите пятерку лучших игроков этого сезона. Без разбивки на номера.

— Гильерме, Кверквелия, Денисов, Фернандеш, Алексей Миранчук.

— Можете называть и футболистов других клубов.

— Нет, только своих. Мы же чемпионы — значит, своих и буду называть.

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ГЕРКУС СЫГРАЛ БОЛЬШУЮ РОЛЬ, ЧТО В 2016-м Я ОКАЗАЛСЯ В «ЛОКОМОТИВЕ»

— Перед матчем с «Зенитом» с вами подписали новый контракт. Не поверим, что это не добавило вам и игрокам позитива, спокойствия, уверенности.

— Уверенность либо есть, либо ее нет. Поэтому ни один контракт уверенности не создает. Для моего самочувствия самое лучшее — это когда моя команда встречается с грандами. Когда решается — или все, или ничего. Это мне очень нравится. А контракт для меня в тот момент не сыграл никакой роли.

Очень благодарен главе компании «РЖД» Олегу Белозерову, который дал добро на продление моего контракта, и совету директоров — органу, который сейчас играет не номинальную роль, как бывало раньше, а занимает активную позицию. У нас полный контакт.

Но я уже был весь в игре. Может, болельщикам это помогло — в том, что они были такие по-хорошему агрессивные и здорово нас поддерживали.

— Как вы думаете — если бы не запомнившаяся многим ваша реплика про «пятую колонну», решил бы Белозеров принять столь оперативное решение по новому контракту?

— Не знаю. В тот момент мне задали вопрос — и я ответил.

— На эмоциях?

— Эмоции всегда есть. И должны быть. После матча мне очень понравился один момент. Выходим. Победители. И встречают нас две женщины, наши уборщицы. И они рады тому, что их «Локомотив» выиграл, и они — в этой команде. У нас всегда так было. Люди были едины — каждый на своем месте. Наши уборщицы плакали, когда «Локомотив» проигрывал. И они счастливы, когда он выиграл. Вместе с болельщиками. И что может быть прекраснее? Ничего!

— С нынешним руководством «РЖД» у вас, судя по всему, все в полном порядке.

— Мы были и остаемся частью этой компании. И самое страшное, если когда-то «РЖД» повернется к «Локомотиву» спиной.

— Верно ли, что по новому контракту, заключенному по схеме 1+1, условием для продления на второй год станет либо место в первой пятерке, либо выход в финал Кубка России?

— Не имею права разглашать подробности своего контракта. Это закрытая информация. А то ведь вы сейчас еще и о зарплате спросите (смеется).

— Вы выразили благодарность Олегу Белозерову за инициативу в продлении контракта. А кому признательны за приглашение возглавить «Локомотив» в 2016 году? Тогда было много разговоров о борьбе сторонников Семина со сторонниками Бердыева.

— Кстати, Курбан поздравил меня с чемпионством. Как и Виктор Гончаренко, Дмитрий Хохлов, Вадим Евсеев… А тут вопросов нет: Илья Леонидович (Геркус. — Прим. «СЭ») сыграл большую роль в том, что я вновь оказался в «Локомотиве».

— Доводилось слышать также о роли Аркадия Дворковича.

— Ну, а почему бы меня не пригласить? Вот выиграли еще два титула (смеется). И у каких команд! Шесть очков у «Зенита» взять — это вообще невозможно!

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НАШИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ СЛЫШУ ВСЕГДА

— Впереди — Лига чемпионов. Какие мысли?

— Чтобы конкурировать на европейской арене, мы должны для всех российских участников еврокубков сделать небольшие льготы по календарю. Мы играем с лучшими командами и футболистами мира, которых на сегодня не в состоянии приобрести. Как можно соревноваться с Англией, где один игрок стоит сто миллионов евро — как у нас пять команд?

Для этого мы должны сделать щадящий режим перед весенними евроматчами. Когда Газзаев выиграл Кубок УЕФА, у ЦСКА было достаточно много переносов, чтобы получался недельный цикл подготовки к решающим матчам. Только так можно попытаться что-то выиграть.

— У «Зенита», кажется, перед Кубком УЕФА аж пять переносов было.

— Вот! А мы играли с «Атлетико». Перед первым матчем в снегу 4 марта возились со «Спартаком». Почему нельзя было перенести игру на 2-е, чтобы у нас был лишний день отдыха? Этого не произошло. Тут же уехали в жаркий Мадрид. После чего передвинули на один день матч с «Уралом», где нельзя было терять очки. «Атлетико» мы уже крупно проиграли — какой смысл бросать все силы на второй матч? Надо быть реалистами.

В Екатеринбурге мы завоевали три очка. На льду, на ужасном поле, при минус 15. А через два дня — ответный матч с «Атлетико». Он сильнее нас, вопросов нет. Но все могло закончиться не с таким счетом. И в дальнейшем для команд, участвующих в еврокубках, давайте будем давать недельный цикл. Только так, в более благоприятном режиме, мы можем с ними конкурировать.

У нас лига развивается, шестая по рейтингу УЕФА, посещаемость растет. В какой еще сфере деятельности, где занят весь мир, Россия входит в шестерку сильнейших? Причем с Англией, Испанией и Германией мы соперничать объективно не можем. В отличие от Италии и Франции.

Но надо сделать этот шаг, который позволит нам быть конкурентоспособными в Европе. Это сделать не так просто, но можно.

И нужно. Ведь мы анализировали: даже в Европе клубы, обладающие двумя равными составами и другими возможностями для ротации, выигрывают очень мало матчей после еврокубков! В апреле в этом режиме играть очень тяжело, еще и зная наши погодные условия.

— Пока все эти изменения в календаре — теория. А на практике Юрий Семин — чемпион России. И болельщики «Локомотива» на каждом матче по много раз поют: «Юрий Палыч, оле-оле-оле! ». Вы это слышите — или с головой погружены в игру?

— Погружен — но, конечно, слышу. Наших болельщиков я всегда буду слышать! Ведь именно для них мы работаем и выигрываем.

…Потом было традиционное для программы «Начистоту», да еще и более чем уместное по такому случаю шампанское — и добрые слова друг другу. Впрочем, Семин лишь поднял бокал, не прикоснувшись к его содержимому. Он был за рулем — и напряженный день с многочисленными разъездами для тренера-чемпиона только начинался.