Жирков и Смольников тренировались в общей группе «Зенита»

Источник: РИА "Новости"

Защитники Юрий Жирков и Игорь Смольников, получившие небольшие повреждения по ходу матча с «Локомотивом» (0:1), тренировались в общей группе, а вратарь Андрей Лунёв — по индивидуальной программе.

В игре со «СКА-Хабаровск» не смогут принять участие защитник Бранислав Иванович, который продолжает восстанавливаться после травмы, и хавбек Матиас Краневиттер, получивший четвёртую жёлтую карточку.