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20:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Жирков и Смольников тренировались в общей группе «Зенита»

«Зенит» провёл тренировку в преддверии матча со «СКА-Хабаровск» в 30-м туре чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Защитники Юрий Жирков и Игорь Смольников, получившие небольшие повреждения по ходу матча с «Локомотивом» (0:1), тренировались в общей группе, а вратарь Андрей Лунёв — по индивидуальной программе.

В игре со «СКА-Хабаровск» не смогут принять участие защитник Бранислав Иванович, который продолжает восстанавливаться после травмы, и хавбек Матиас Краневиттер, получивший четвёртую жёлтую карточку.

Матч «Зенит» — «СКА-Хабаровск» пройдёт 13 мая на стадионе «Санкт-Петербург» и начнётся в 14:00 мск.

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