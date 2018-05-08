Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Жирков и Смольников тренировались в общей группе «Зенита»
«Зенит» провёл тренировку в преддверии матча со «СКА-Хабаровск» в 30-м туре чемпионата России.
«Зенит» провёл тренировку в преддверии матча со «СКА-Хабаровск» в 30-м туре чемпионата России.
Защитники Юрий Жирков и Игорь Смольников, получившие небольшие повреждения по ходу матча с «Локомотивом» (0:1), тренировались в общей группе, а вратарь Андрей Лунёв — по индивидуальной программе.
В игре со «СКА-Хабаровск» не смогут принять участие защитник Бранислав Иванович, который продолжает восстанавливаться после травмы, и хавбек Матиас Краневиттер, получивший четвёртую жёлтую карточку.
Матч «Зенит» — «СКА-Хабаровск» пройдёт 13 мая на стадионе «Санкт-Петербург» и начнётся в 14:00 мск.