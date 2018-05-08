Федя — решала. Фёдор Чалов — MVP 29-го тура
Фёдор Чалов стал MVP 29-го тура РФПЛ.
Фёдор Чалов стал MVP 29-го тура РФПЛ.
Вот и 29-ый тур
Голосование неизменно и осуществляется по следующим правилам:
По окончании всех матчей тура
После опроса все голоса суммируются и определяется лидер по результатам тура. По итогам каждого отчётного месяца определяется самый полезный игрок месяца, который получит приз от «Чемпионата» и Российской футбольной
Дополнительные баллы Фёдору принесли читатели «Чемпионата», голосовавшие на странице спецпроекта и во «ВКонтакте».
Фёдор Чалов, как и в прошлом сезоне, проводит ударную весну. Вот и в матче против тульского «Арсенала» он разразился
Второе место занимает нападающий «Спартака» Квинси Промес, в этом туре он получил 11 баллов от экспертов и читателей. Квинси провел отличный матч против «Ростова». Был активен и закрепил победу «Спартака». «Антошка», как его называют болельщики
Третье место занимает нападающий «Локомотива» — Эдер. В 2016 году португалец лишил всех фанатов сборной Франции радости победы на домашнем чемпионате Европы, а в этом туре болельщиков ближайших преследователей «Локомотива» в борьбе за чемпионство. Антонио просто сделал «Локомотив» чемпионом спустя 14 лет.
Специалисты
Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара»: Чалов, Эдер, Муса;
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Чалов, Эдер, Промес;
Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России: Чалов, Эдер, Промес;
Алексей Сафонов, футбольный агент: Чалов, Эдер, Промес.
РФПЛ
Эдер, Чалов, Крицюк.
Журналисты
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Чалов, Эдер, Промес;
Константин Генич, «Матч ТВ»: Чалов, Муса, Крицюк;
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Чалов, Промес, Гилерме;
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Денисов, Панченко, Чалов;
Денис Целых, «Чемпионат»: Денисов, Головин, Чалов;
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Чалов, Промес, Крицюк;
Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Чалов, Промес, Крицюк.
Читатели
Эдер Антонио («Локомотив») — 1080 — 3 дополнительный балла;
Квинси Промес («Спартак») — 992 — 2;
Федор Чалов (ЦСКА) — 948 — 1.
«ВКонтакте»
Фёдор Чалов (ЦСКА) — 4144 (45,7%) — 3 дополнительных балла;
Квинси Промес («Спартак») — 1604 (17,7%) — 2;
Александр Головин (ЦСКА) — 1098 (12,1%) — 1.
Итоги 29-го тура РФПЛ:
Фёдор Чалов (ЦСКА) — 16
Квинси Промес («Спартак») — 11
Антонио Эдер («Локомотив») — 9
Станислав Крицюк («Краснодар») — 4
Ахмед Муса (ЦСКА) — 2
Игорь Денисов («Локомотив») — 2
Александр Головин (ЦСКА) — 2
Кирилл Панченко («Динамо») — 1
Маринато Гилерме («Локомотив») — 1.