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19:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Фёдор Чалов стал MVP 29-го тура РФПЛ

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов признан MVP 29-го тура российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Чалов набрал 12 баллов. 3 очка молодой футболист получил по итогам голосования в социальной сети «ВКонтакте», ещё один балл Чалову принесли читатели «Чемпионата», голосовавшие на странице спецпроекта. В итоге Фёдор набрал 16 очков.

На звание MVP 29-го тура РФПЛ также претендовали: Квинси Промес («Спартак»), Ахмед Муса, Александр Головин (оба — ЦСКА), Игорь Денисов, Маринато Гилерме, Антонио Эдер (все — «Локомотив»), Станислав Крицюк («Краснодар») и Кирилл Панченко («Динамо»).

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