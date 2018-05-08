Мирча Луческу: Если бы я остался в «Зените» — у Семина были бы проблемы!

— Юрий Семин — выдающаяся личность! Мы много раз играли против друга, но сохранили крепкую дружбу и уважение по отношению к друг другу. Я безумно рад, что именно он выиграл чемпионат России в этом сезоне. Семин доказал, что в тренерской работе возраст неважен. Опыт — вот что имеет значение. У него были некоторые проблемы в прошлом году, но в этом он стал чемпионом. Семин выиграл чемпионат России и заслужил выиграть Лигу чемпионов. Он был очень хорош, последователен и стабилен. Выстроил хорошие отношения с игроками. Семин — настоящий профессионал. Но если бы я остался в «Зените», у него были бы проблемы! — приводит слова Луческу Sport24.