Мирча Луческу: Если бы я остался в «Зените» — у Семина были бы проблемы!
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о победе «Локомотива» в чемпионате России.
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о победе «Локомотива» в чемпионате России.
— Юрий Семин — выдающаяся личность! Мы много раз играли против друга, но сохранили крепкую дружбу и уважение по отношению к друг другу. Я безумно рад, что именно он выиграл чемпионат России в этом сезоне. Семин доказал, что в тренерской работе возраст неважен. Опыт — вот что имеет значение. У него были некоторые проблемы в прошлом году, но в этом он стал чемпионом. Семин выиграл чемпионат России и заслужил выиграть Лигу чемпионов. Он был очень хорош, последователен и стабилен. Выстроил хорошие отношения с игроками. Семин — настоящий профессионал. Но если бы я остался в «Зените», у него были бы проблемы! — приводит слова Луческу Sport24.
Напомним, 5 мая «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 1:0 и досрочно выиграл золотые медали РФПЛ. Для железнодорожников это третья победа в чемпионатах России, и все они были достигнуты под руководством Юрия Семина.
Российский специалист работал в украинской
Румын в мае 2016 года был назначен на пост главного тренера «Зенита». Под его руководством петербуржцы заняли третье место в чемпионате России. После завершения сезона 2016/2017 Луческу был уволен, а его место занял Роберто Манчини.