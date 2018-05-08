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17:05 (мск), источник: Советский спорт

Мирча Луческу: Если бы я остался в «Зените» — у Семина были бы проблемы!

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о победе «Локомотива» в чемпионате России.

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— Юрий Семин — выдающаяся личность! Мы много раз играли против друга, но сохранили крепкую дружбу и уважение по отношению к друг другу. Я безумно рад, что именно он выиграл чемпионат России в этом сезоне. Семин доказал, что в тренерской работе возраст неважен. Опыт — вот что имеет значение. У него были некоторые проблемы в прошлом году, но в этом он стал чемпионом. Семин выиграл чемпионат России и заслужил выиграть Лигу чемпионов. Он был очень хорош, последователен и стабилен. Выстроил хорошие отношения с игроками. Семин — настоящий профессионал. Но если бы я остался в «Зените», у него были бы проблемы! — приводит слова Луческу Sport24.

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Напомним, 5 мая «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 1:0 и досрочно выиграл золотые медали РФПЛ. Для железнодорожников это третья победа в чемпионатах России, и все они были достигнуты под руководством Юрия Семина.

Российский специалист работал в украинской премьер-лиге с декабря 2007-го по май 2009-го и с декабря 2010-го по сентябрь 2012-го, когда тренировал киевское «Динамо». В это же время Луческу возглавлял донецкий «Шахтер».

Румын в мае 2016 года был назначен на пост главного тренера «Зенита». Под его руководством петербуржцы заняли третье место в чемпионате России. После завершения сезона 2016/2017 Луческу был уволен, а его место занял Роберто Манчини.

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