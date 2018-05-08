Турки в погоне за Мусой: где продолжит карьеру нигериец?
«Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ» выстроились в очередь, чтобы заполучить Ахмеда Мусу.
«Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ» выстроились в очередь, чтобы заполучить Ахмеда Мусу.
Зимой нигериец мог не вернуться в ЦСКА. По сведениям турецких СМИ, «Галатасарай» предлагал Мусе контракт с годовой зарплатой в размере 3,5 млн евро. Но досрочные выборы президента клуба и внезапное поражение Дурсуна Озбека, управлявшего «Галатасараем» на протяжении 2,5 лет, отодвинуло трансфер на второй план. По этой причине переговоры было решено отложить. Но ненадолго.
Близок конец сезона, «джим-бом» лидирует в чемпионате Турции за 2 тура до финиша и с оптимизмом смотрит в светлое лигочемпионское будущее. Тренерский штаб подумывает об усилении состава. Поговаривают, что Фатих Терим лично следит за игрой Ахмеда в ЦСКА. 64-летний специалист видит в нем идеальную замену левому вингеру Гарри Родригесу, которого летом продадут в один из английских клубов.
Однако любые переговоры по поводу Мусы будут возможны не раньше 11 мая, когда комиссия УЕФА вынесет вердикт по делу «Галатасарая», нарушившего финансовый
«Фенербахче» также строит планы насчет нигерийца. «Канарейкам» нужен быстрый, опытный и не подверженный травмам нападающий. Муса им, действительно, подходит. Но тут тоже есть своя загвоздка и связана она — вы догадались — с выборами президента. Дата их проведения —
«Бешикташ» уступает конкурентам в борьбе за Мусу. Несложно догадаться, почему. «Орлы» идут на четвертом месте в суперлиге и вряд ли пробьются в Лигу чемпионов. Известно, что игрок и его агент рассматривают «турецкий путь» только с одним условием — если потенциальный работодатель выступит в следующем сезоне в главном еврокубке.
Пару слов об агенте Мусы. Делами нападающего занимается Вильям Давила (правда, эта информация