Турки в погоне за Мусой: где продолжит карьеру нигериец?

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Зимой нигериец мог не вернуться в ЦСКА. По сведениям турецких СМИ, «Галатасарай» предлагал Мусе контракт с годовой зарплатой в размере 3,5 млн евро. Но досрочные выборы президента клуба и внезапное поражение Дурсуна Озбека, управлявшего «Галатасараем» на протяжении 2,5 лет, отодвинуло трансфер на второй план. По этой причине переговоры было решено отложить. Но ненадолго.

Близок конец сезона, «джим-бом» лидирует в чемпионате Турции за 2 тура до финиша и с оптимизмом смотрит в светлое лигочемпионское будущее. Тренерский штаб подумывает об усилении состава. Поговаривают, что Фатих Терим лично следит за игрой Ахмеда в ЦСКА. 64-летний специалист видит в нем идеальную замену левому вингеру Гарри Родригесу, которого летом продадут в один из английских клубов.

Однако любые переговоры по поводу Мусы будут возможны не раньше 11 мая, когда комиссия УЕФА вынесет вердикт по делу «Галатасарая», нарушившего финансовый фэйр-плей. Стамбульскому клубу грозит отстранение от еврокубков на один сезон или трансферный бан. Это при плохих раскладах. Наиболее вероятный сценарий следующий: УЕФА выставит клубу условия, при которых он не сможет тратить больше, чем заработает. В таком случае с учетом прямого выхода «Галатасарая» в Лигу чемпионов и повторной победы на выборах президента Мустафы Дженгиза (они пройдут 26 мая), переезд Ахмеда Мусы в европейскую часть Стамбула может стать реальностью.

«Фенербахче» также строит планы насчет нигерийца. «Канарейкам» нужен быстрый, опытный и не подверженный травмам нападающий. Муса им, действительно, подходит. Но тут тоже есть своя загвоздка и связана она — вы догадались — с выборами президента. Дата их проведения — 2—3 июня . Это означает, что до начала следующего месяца «Фенер» не готов делать предложение «Лестеру». А после — все будет зависеть от результатов. Если «вечный» руководитель клуба Азиз Йылдырым не будет переизбран на новый срок, и на его место придет Али Коч (такое вполне может произойти), то, скорее всего, подаст в отставку главный тренер Айкут Коджаман. Пытаться что-то прогнозировать в подобной ситуации, как вы понимаете, бессмысленно.

«Бешикташ» уступает конкурентам в борьбе за Мусу. Несложно догадаться, почему. «Орлы» идут на четвертом месте в суперлиге и вряд ли пробьются в Лигу чемпионов. Известно, что игрок и его агент рассматривают «турецкий путь» только с одним условием — если потенциальный работодатель выступит в следующем сезоне в главном еврокубке.