Кришито попрощается с «Зенитом» после матча со «СКА-Хабаровск»

— Эта игра станет особенной для меня, последней за «Зенит» после семи прекрасных лет в клубе, — сказал Кришито. — Мне было бы очень приятно, если бы стадион заполнился целиком, если бы болельщики пришли, чтобы я мог сказать им «спасибо» за их поддержку. Не уверен, что смогу сдержать слезы. Семь лет — это очень много. Мы вместе завоевали множество трофеев и подарили болельщикам радостные моменты. Мне и моей семье очень грустно — мы провели в Петербурге семь прекрасных лет, семь важных лет. Моим детям шесть и пять, они родились в Италии, но выросли в России. И они говорят по-русски.