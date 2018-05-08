Кришито попрощается с «Зенитом» после матча со «СКА-Хабаровск»
«Зенит» на официальном сайте сообщил, что капитан команды Доменико Кришито в воскресенье, 13 мая, проведет последний матч в составе питерцев.
«Зенит» на официальном сайте сообщил, что капитан команды Доменико Кришито в воскресенье, 13 мая, проведет последний матч в составе питерцев.
Итальянский защитник попрощается с болельщиками
— Эта игра станет особенной для меня, последней за «Зенит» после семи прекрасных лет в клубе, — сказал Кришито. — Мне было бы очень приятно, если бы стадион заполнился целиком, если бы болельщики пришли, чтобы я мог сказать им «спасибо» за их поддержку. Не уверен, что смогу сдержать слезы. Семь лет — это очень много. Мы вместе завоевали множество трофеев и подарили болельщикам радостные моменты. Мне и моей семье очень грустно — мы провели в Петербурге семь прекрасных лет, семь важных лет. Моим детям шесть и пять, они родились в Италии, но выросли в России. И они говорят
Напомним, Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. Летом его контракт с клубом из