«Зенит» объявил об уходе Файзулина после окончания сезона

Файзулин из-за травмы не участвовал в официальных матчах с 20 сентября 2015 года. Он выступает за петербургский клуб с 2008 года, на его счету 229 игр и 26 голов. В составе «Зенита» Файзулин стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Также он является двукратным обладателем Кубка России, трижды завоевывал Суперкубок страны. В апреле текущего года было объявлено, что футболист возобновил тренировки.