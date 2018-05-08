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14:39 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» объявил об уходе Файзулина после окончания сезона

ТАСС, 8 мая. Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин покинет команду после окончания сезона. Об этом сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

Источник: ИТАР-ТАСС

Контракт 32-летнего игрока с «Зенитом» истекает летом текущего года.

«После окончания матча против “СКА-Хабаровска” Файзулин выйдет на поле стадиона “Санкт-Петербург”, чтобы попрощаться с болельщиками сине-бело-голубых», — говорится в сообщении.

Файзулин из-за травмы не участвовал в официальных матчах с 20 сентября 2015 года. Он выступает за петербургский клуб с 2008 года, на его счету 229 игр и 26 голов. В составе «Зенита» Файзулин стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Также он является двукратным обладателем Кубка России, трижды завоевывал Суперкубок страны. В апреле текущего года было объявлено, что футболист возобновил тренировки.

За сборную России футболист провел 24 игры, в которых отметился 4 забитыми мячами.

Матч последнего тура чемпионата России «Зенит — «СКА- Хабаровск» пройдет 13 мая.

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