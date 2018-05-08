«Зенит» объявил об уходе Файзулина после окончания сезона
ТАСС, 8 мая. Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин покинет команду после окончания сезона. Об этом сообщает
ТАСС, 8 мая. Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин покинет команду после окончания сезона. Об этом сообщает
Контракт 32-летнего игрока с «Зенитом» истекает летом текущего года.
«После окончания матча против “СКА-Хабаровска” Файзулин выйдет на поле стадиона “Санкт-Петербург”, чтобы попрощаться с болельщиками сине-бело-голубых», — говорится в сообщении.
Файзулин
За сборную России футболист провел 24 игры, в которых отметился 4 забитыми мячами.
Матч последнего тура чемпионата России «Зенит — «СКА- Хабаровск» пройдет 13 мая.