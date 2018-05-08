Экс-игрок «Зенита» Риксен потерял способность говорить

Источник: AP 2018

У Риксена, который выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год, став чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, был диагностирован боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига).

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Риксен сообщил о своем диагнозе в октябре 2013 года. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.