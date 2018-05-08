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12:41 (мск), источник: Р-Спорт

Экс-игрок «Зенита» Риксен потерял способность говорить

Состояние здоровья экс-футболиста санкт-петербургского «Зенита» Фернандо Риксена, который борется с тяжелым заболеванием, серьезно ухудшилось, он потерял способность говорить, сообщает nu.nl со ссылкой на telegraaf.nl.

Источник: AP 2018

У Риксена, который выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год, став чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, был диагностирован боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига).

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Риксен сообщил о своем диагнозе в октябре 2013 года. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

«Он больше не может говорить, больше ничего не говорит. Единственное средство коммуникации с ним — его моргающие глаза, — сообщил биограф и хороший друг Риксена Винсент де Врис. — Болезнь сказалась на работе органов речи, сила исчезла из рук и ног. Вопрос в том, как долго он сможет выдержать это».

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