Экс-игрок «Зенита» Риксен потерял способность говорить
Состояние здоровья
Состояние здоровья
У Риксена, который выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год, став чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, был диагностирован боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига).
Риксен сообщил о своем диагнозе в октябре 2013 года. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.
«Он больше не может говорить, больше ничего не говорит. Единственное средство коммуникации с ним — его моргающие глаза, — сообщил биограф и хороший друг Риксена Винсент де Врис. — Болезнь сказалась на работе органов речи, сила исчезла из рук и ног. Вопрос в том, как долго он сможет выдержать это».