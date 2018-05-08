Александр Кержаков: Аршавин — лучший в истории российского футбола. Но в сборной ему будет тяжело
Бывший нападающий «Зенита» — о неудачах
Бывший нападающий «Зенита» — о неудачах
НЕ ХОЧУ ВЕРИТЬ, ЧТО ЗАБОЛОТНОГО НАВЯЗАЛИ МАНЧИНИ
— «Зенит» впервые за 10 лет оказался без медалей чемпионата России. Катастрофа? — вопрос Кержакову.
— Зачем лукавить? «Зенит» — вне тройки. И это катастрофа. Для такого амбициозного клуба остаться без медалей — это… Тем более, вспомните, как команда начинала чемпионат. Ведь тогда, наверное, никто и подозревать не мог, что
— Когда у вас появилось предчувствие, что «Зенит» провалится?
— Нет, таких предчувствий у меня не было. Я всегда верил в команду.
У игроков появляются всякие мысли… Хотя футболисты все равно должны играть и за себя в том числе. За себя, за команду, за свое будущее, за клуб. За попадание в Лигу чемпионов. Но, к сожалению, у них этого не получилось.
— В матче с «Локомотивом» «Зенит» вас совсем не убедил?
— На мой взгляд, «Локо» здорово начал встречу. А когда у хозяев не получилось забить в первой половине, видимо, сработал инстинкт самосохранения. В принципе, ничья для москвичей была не самым плохим вариантом. Но «Зенит» не воспользовался тем, что соперник сбавил атакующие обороты. У питерцев просто не хватило ресурсов, чтобы добавить, обострить. Я не могу вспомнить ни одного опасного момента у ворот железнодорожников. Это печально.
— Поэтому Манчини постоянно сетует на то, что в его команде некому забивать. Справедливое замечание или отговорка?
— Сложный вопрос. Что значит — некому забивать? По мнению главного тренера, таких футболистов у него нет. Но ведь Манчини формировал состав. В атаке выходят игроки, которых купили при итальянце. Так?
— Манчини намекает на то, что Заболотный появился в команде не по его воле…
— Я не хочу верить в то, что Манчини не желал видеть в «Зените» Заболотного, а этого футболиста все равно туда привезли и навязали главному тренеру.
— Почему?
— Если так и было, о чем тогда можно разговаривать?! Но ведь Манчини ставит Заболотного в состав каждый раз. Вряд ли бы он это делал, если бы игрока ему навязали.
НЕ ПОЛУЧИ КОКОРИН ТРАВМУ, ПИТЕРЦЫ БЫЛИ БЫ В ТРОЙКЕ
— Заболотный — не уровень «Зенита»?
— Мне кажется, он просто не справился с давлением и волнением. Все совпало. Понимаете, так бывает, что, когда не идет у всей команды, не получается и у форварда. Да еще и главный тренер говорит о том, что у него нет футболистов, которые могут забить. Как должен себя чувствовать в такой ситуации Заболотный, которому не удается поразить ворота соперников? При этом он попал из «Тосно» в клуб, от которого всегда ждут самых высоких результатов. То есть, Заболотный не справился с прессом.
— После одного матча Манчини вообще сказал, что даже мальчики, подающие мячи, реализовали бы моменты, которые не использовали его игроки.
— К счастью, мне не попадались тренеры, которые так обо мне высказывались. Не знаю, что происходит внутри команды, в раздевалке. Может быть, Манчини так говорит постоянно, не только на
— Что можно посоветовать Заболотному?
— Нападающему порой не удается забить в первой, во второй, третьей игре. Но в
— Когда в середине марта Кокорин получил тяжелую травму, вы не стали задаваться вопросом: а кто теперь будет забивать?
— Жалел, что «Зенит» лишился забивного форварда. Но есть главный тренер, который формирует состав. Наверное, в голове у него все равно должен быть план «Б» на тот или иной случай. Манчини попытался заменить Кокорина на Заболотного, про которого мы уже поговорили выше. Думаю, если бы Кокорин не получил травму, «Зенит» точно бы попал в тройку.
— А без Кокорина и Мамманы, на ваш взгляд, «Зенит» все равно должен был залезать в медали?
— По мне, «Зенит» всегда должен быть чемпионом. Я люблю этот клуб, всей душой за него переживаю. Для меня ответ на такой вопрос очевиден.
ДЛЯ ДЗЮБЫ КОНКУРЕНЦИЯ — НЕ ВСЕГДА ХОРОШО
— Дзюба как форвард на две головы выше Заболотного?
— По росту,
— Дзюба относится ко второй группе?
— Артему немного не повезло. Как я успел понять, это человек, для которого конкуренция не всегда благо, не всегда хорошо. Он не единственный такой в своем роде. Ему легче показывать свой лучший футбол, когда в спину никто не дышит.
Сейчас в Туле он чувствует себя комфортно, проводит полные матчи, Божович в него верит. Артем не испытывает такого психологического давления, с которым впервые столкнулся в «Зените». Думаю, он сделает правильные выводы, и в будущем не будет совершать таких ошибок.
— Иными словами, за многие годы Дзюба так и не привык к серьезной конкуренции в составе?
— Просто Артем в первой половине этого сезона оказался в непривычной для себя ситуации. Ведь до этого он постоянно играл и много забивал. А когда тебя вдруг сажают на скамейку, иногда с этим трудно справиться в психологическом плане.
В 30 ЛЕТ АРШАВИН БЫЛ БЫ ЛУЧШИМ В ЭТОЙ СБОРНОЙ
— Вопрос не про нынешний «Зенит», а про славное прошлое клуба. Андрей Аршавин, которому в конце мая исполнится 37 лет, продолжает феерить в чемпионате Казахстана. Он помог бы сборной России?
— Я очень тепло отношусь к Андрею. Считаю его самым талантливым, самым лучшим футболистом в истории российского футбола. Ни в коем случае не хочу его обижать, но будет не совсем обычно выглядеть, если сборная России пригласит в состав 37-летнего Аршавина из чемпионата Казахстана. Я даже не знаю, в какой еще сборной выступает представитель чемпионата Казахстана. РФПЛ однозначно сильнее.
Я вижу голы Андрея за «Кайрат», наслаждаюсь ими. Он молодец, в таком возрасте продолжает забивать и держать уровень. Но Аршавин проводит неполные матчи, не всегда выходит на поле. Станислав Черчесов уже высказывался по его кандидатуре.
— Значит, он сборной не помощник?
— Мы видим, что наша сборная играет в энергозатратный футбол. Все должны двигаться на протяжении 90 минут, практически не останавливаться, закрывая зоны. На мой взгляд, сейчас Андрею, к сожалению, это уже сделать не по силам. Чисто физически. Выпускать его на 10 минут? Не знаю. Если бы Андрей был бы моложе на