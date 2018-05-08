«Вклад Смородской? Мы после нее никого не могли купить» Цитаты тура

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

1. Игорь ДЕНИСОВ, полузащитник «Локомотива»

«Спасибо Геркусу и Палычу! Они вернули меня в футбол, спасибо за это чемпионство. Эмоций нет, завтра буду радоваться.

А сегодня за меня порадуются дети и супруга Лена. Дети, думаю, скажут: «Папа, ты молодец!».

2. Ольга СМОРОДСКАЯ, бывший президент «Локомотива»

(на вопрос, чувствует ли свою причастность к чемпионству) «Да. Я считаю, что моя причастность к этому тоже есть».

3. Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива»

(о вкладе Смородской) «Никакого вклада нет. Точнее, этот вклад финансово лег на плечи нашего совета директоров очень и очень сильно. За весь этот период мы практически никого не могли купить».

4. Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»

(о прощальном матче Гекдениза Карадениза) «Он прекрасный игрок, который посвятил большую часть карьеры “Рубину”. Желаю ему реализовать себя на новом поприще. Можно гордиться такой карьерой. Он бился до конца в каждом матче. Его уважают болельщики всех клубов чемпионата России».

5. Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака»

«Я поздравляю “Локо” и его главного тренера, который мне очень симпатичен как человек!».

6. Роберто МАНЧИНИ, главный тренер «Зенита»

«Для того, чтобы выигрывать матчи, надо забивать голы. Нет Кокорина, нет футболистов, способных забивать. Это суровая реальность.

Поэтому мы там, где мы сейчас находимся. Сезон начали неплохо, все получалось. А потом расслабились и допустили ошибки, в том числе трансферные».

7. Квинси ПРОМЕС, полузащитник «Спартака»

(о капитанской повязке) «Это большая честь для меня. Тем более что оба раза мы выиграли. Хорошая традиция! Но хочу выразить большой респект Глушакову. Не надо забывать, что он как капитан привел нас к чемпионству. Надеюсь, он скоро вернется!».

8. Соломон КВЕРКВЕЛИЯ, защитник «Локомотива»

«У нас впереди еще Лига чемпионов. Выиграть будет сложно, но в полуфинале будем. Дай бог, сыграем с клубом из Грузии».

9. Александр СЕЛИХОВ, голкипер «Спартака»

«В первом круге я сделал “Локо” подарок. Если бы не нелепые матчи, мы были бы конкурентами до последнего тура».

10. Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»

(на вопрос, стыдно ли ему за результат) «Я уже сказал: извиняюсь перед болельщиками. Да, мне стыдно. Что я, должен повеситься?».