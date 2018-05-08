Символическая сборная 29-го тура РФПЛ
Пожалуй, самая попсовая сборная тура за весну. Все главные герои — на месте.
Пожалуй, самая попсовая сборная тура за весну. Все главные герои — на месте.
Очередной матч Гончаренко, где тренер ЦСКА выбрал правильную схему, правильный состав и правильные ключи, чтобы взломать соперника. Гончаренко надавил на фланги обороны «Арсенала», где Альварес и Александров регулярно пускали соперников себе за спину — простое, но отлично сработавшее тактическое решение. ЦСКА забил первыми шестью ударами в створ, и это аномалия, но очередной сильный тренерский план Гончаренко — не случайность.
Крицюк не играл за «Краснодар» с сентября, после проигрыша 0:2 «Зениту», и возвращение в основу вышло триумфальным. Если Илья Абаев сделал серию классных сейвов, но
В золотом матче Кверквелия не опустил планку, заданную по сезону, и повторял заученный алгоритм — страховать, перехватывать, ложиться под мячи, выносить, многократно повторять. План «Зенита» давить через фланг Игнатьева провалился, потому что Кверквелия успевал на подстраховку правого защитника, а когда мяч появлялся в штрафной, грузин разряжал обстановку — сделал 8 выносов. В таких ситуациях Кверквелия прост, но эффективен. Как и весь «Локомотив».
В Казани Неделчару выдал матч в стиле Кверквелии — страховал, разряжал и ловил на себя мячи. Правым центральным защитником румын подчищал за Алексеем Никитиным, которому регулярно закидывали мяч за спину, а после перевода в центр тройки — качественно страховал уже при атаках через любую зону. По статистике центральных защитников судить нельзя, но в случае с Неделчару она просто подтверждает сильный матч Йонуца: 3 отбора, 3 перехвата, 4/4 удачных отборов и 77% выигранных единоборств. Из защитников «Уфы» Неделчару был лучшим.
Внезапное экстренное открытие Массимо Карреры, ставшее одним из сильнейших тактических ходов тура. Пашалич впервые в карьере сыграл центрального защитника, при начале атаки исполнял роль Фернандо, а при обороне — высоко выбрасывался за Шомуродовым, уходившим в глубину. Делал всё, что делают опорники, только ниже. На чтении игры Пашалич выдал топ-матч: часто оказывался на бесхозных мячах и сразу же начинал атаки «Спартака». На месте Карреры я бы продолжил эксперимент с Пашаличем в центре защиты.
Мельгарехо отыграл слева уже второй матч в схеме 3−5−2 «Спартака», и пока получается очень сильно. Парагваец не привязывается к флангу, от него не нужно: Мельгарехо не создаёт ширину, а постоянно пасует в центр и ускоряется через полуфланги, откуда навесы становятся более острыми. Когда «Спартак» играл 3−5−2, Лоренсо сделал точный кросс на Ханни, после которого Илья Абаев сделал крутой сейв. Когда перешли на четвёрку, Мельгарехо получил мяч в той же зоне, танчиком протащил в штрафную и забил. Причём парагваец вообще не изменил стиль и остался так же нацелен на центр при получении мяча — респект за сохранение главной идеи игры в стрессовой ситуации.
Весь второй тайм искал, как порвать левый фланг обороны «Зенита» и прострелить в штрафную под замыкающий удар. На 87-й минуте
После быстрого гола ЦСКА легко разбивал «Арсенал» быстрыми атаками, и Александр Головин был в них очень эффективен. Забил, пробежав полполя с мячом и уложив двоих защитников, а потом сделал голевую передачу Чалову под
В ментально сложнейшем матче, где было
Замучил несчастного Михаила Александрова, которого Миодраг Божович бросил как под танки — после одного из забеганий за спину болгарина забил «Арсеналу». Это был шестой гол, да. Муса оформил дубль, мог забить ещё (при счёте 6:0 ЦСКА уже не фартило), чаще всех «армейцев» бил по чужим воротам — четырежды. Новое доказательство, что здесь Мусе уютнее, чем в «Лестере».
Тот, кто уже лучше всех в «Спартаке» понимает стеночки, забегания, игру пятками и классно врывается в свободные зоны. На понимании пространства Ханни мог забить сам (после двух кроссов с левого фланга — однажды мимо, во второй раз спас Абаев), сделал 6 острых передач и регулярно ускорял атаку одновременно красивыми и эффективными решениями. Как пас пяткой на Промеса, например. «Спартак» купил очень крутого атакующего игрока, и даже продажу Квинси с Ханни можно пережить гораздо спокойнее.
Чалов сделал первый