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00:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» вышел из кризиса: что изменил Каррера

После трех поражений подряд «Спартак» одержал две сухие победы — над «Амкаром» (2:0) и «Ростовом» (2:0). Без Пилипчука, Глушакова и Комбарова. Массимо Каррера сделал несколько важных перестановок в составе и расстановке.

Источник: Спорт-Экспресс

НОВАЯ СХЕМА, ДРУГОЙ ПАШАЛИЧ

В Перми «Спартак» впервые в этом году использовал модель с тремя центральными защитниками. Это решение Карреры продиктовано, во-первых, расстановкой соперника — зеркальный ответ, а во-вторых, необходимостью укрепить оборону. Появилась плотность: расстояние между игроками сократилось, и так не любимые спартаковскими защитниками разрезающие передачи стало делать сложнее. Если нет качества, бери количеством. Это возможно прямо сейчас, тогда как для качественных изменений нужны сборы и Джикия.

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Как Каррера Карпина переиграл

Пермская схема 3−5−2 сменилась в Москве более агрессивной вариацией 3−4−3. В атаке к двум форвардам вышел Ханни. А в центре обороны вырос Пашалич. Самого слабого в разрушении хавбека Каррера поставил на столь ответственный пост. И новоиспеченный защитник с этой ролью справился блестяще. Больше всего поразила способность Марио своевременно выдвинуться вперед, чтобы отобрать мяч у оппонента в момент приема. Умеет! Зато прибавилось вопросов — почему это умение он не показывает в центре поля.

Результат перехода на новую схему (понятно, что дело не только в ней, и об этом дальше) — это и ноль пропущенных мячей, и всего два удара в створ ворот в исполнении «Амкара» и «Ростова». Да и 13 выстрелов из штрафной площади — вполне приемлемый показатель. «Локомотив», у которого лучшая оборона в премьер-лиге, в весенних матчах с этими же соперниками позволил пробить из штрафной площади 12 раз. Да и пропустил немного больше ноля. Тактическое перестроение, безусловно, пошло «Спартаку» на пользу.

МЕЛЬГАРЕХО И ТИМОФЕЕВ

Еще две перестановки в линии обороны — Мельгарехо на левом фланге и Тимофеев в опорной зоне. В субботу Артем играл глубже, чем в Перми — Фернанду остался на скамейке. Отсутствие бразильца в стартовом составе Каррера толком не объяснил: «Хотел поставить тех, кто выполняет большой объем». А может, есть другая причина: лимит поставил перед выбором — или Фернанду в средней линии, или плюс один игрок в атаке — и «Спартак», играющий дома против не самого грозного противника, выбрал второе.

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Мельгарехо больше атаковал и даже стал лучшим игроком по ударам; причем впечатляют не столько четыре удара, сколько стопроцентная точность. Он и в единоборства вступал в основном на чужой половине поля — 16 всего и 63 процента выигранных. Для этого амплуа это если не космос, то точно стратосфера. На данный момент парагваец — лучший игрок «Спартака» с функционалом латераля. Об этом догадывались и раньше и даже видели в деле — последний раз на зимних сборах. Странно, что к этому пришли только сейчас.

Тимофеев — уже лучше. В Перми было многовато брака и очень мало самой игры. Ну что такое 54 действия за 90 минут для центрального хавбека? С «Ростовом» Артем сыграл на 15 минут меньше, а действий совершил на 29 больше. Правда, и «Спартак» владел мячом на четыре минуты больше. Сложная арифметика! На 24-й минуте, можно сказать, спас в подкате в штрафной площади, когда Селихов в очередной раз ушел в поход. Кондиции набирает и будет претендовать на место в стартовом составе в следующем сезоне.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗОБНИН

Важно еще и то, что «Спартак», перейдя на другую модель, ничего не потерял в атаке. Это все сказки, что тактика с тремя центральными защитниками — оборонительная. Для клубов из нижней части турнирной таблицы — безусловно. Но не для «Спартака» или, к примеру, ЦСКА — тут класс исполнителей и стиль другие. Один лишний игрок в центре обороны компенсируется в нападении латералями. А сама структура атакующей игры не зависит от количества центральных защитников. Разве Промесу и Адриану есть до этого дело?

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В субботу им помогал Ханни — вероятно, самый загадочный атакующий футболист в составе «Спартака». Загадка в том, что Ханни всегда играет здорово, но почему-то очень мало — всего 50 процентов времени. Среди нападающих (а алжирца используют именно как нападающего, пусть и свободного) ниже цифры только у перманентно травмированного Зе Луиша (40 процентов). Возможно, объяснение в кондициях футболиста — не готов он играть полные матчи. Хотя это странно. Что ж, в субботу Ханни побил свой рекорд — 88 минут.

А лидером атаки можно назвать Зобнина. Как и лидером обороны. Соглашусь с Каррерой — Роман вернулся на свой уровень образца прошлой весны, и то был уровень одного из лучших игроков чемпионата. Самое ценное качество Зобнина — всегда появляется там, где нужно. На то, что ведущий хавбек в порядке, обратили внимание еще по матчу в Перми. Но это всего один такой матч, мало ли показалось. Игра с «Ростовом» убедила: нет, так и есть — настоящий Зобнин вернулся. Очень хорошая новость за месяц до чемпионата мира.

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