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21:54 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в матче 29-го тура РФПЛ

ТАСС, 7 мая. Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0 в домашнем матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Источник: РИА "Новости"

Первый удар по мячу перед матчем нанесли дети полузащитника «Рубина» Гекдениза Карадениза, ранее объявившего о завершении карьеры. «Рубин» закрепил за Караденизом 61-й номер, футболка с его номером была поднята под своды стадиона перед началом матча. Для Карадениза этот матч стал 300-м в составе команды и последним — в составе «Рубина», он вышел на замену на 59-й минуте.

Карадениз начал карьеру в 1997 году в турецком «Трабзонспоре», с которым дважды выиграл Кубок Турции. После 11 сезонов в «Трабзонспоре» Карадениз перешел в «Рубин» в 2008 году. В составе казанского клуба он дважды стал чемпионом России и дважды — обладателем Кубка России, а также один раз — Суперкубка России.

«Уфа» занимает шестое место с 40 очками. «Рубин» занимает 11-е место с 37 очками. Чемпионом России досрочно стал «Локомотив» после победы над «Зенитом» в субботу. В следующем матче 13 мая «Рубин» сыграет в гостях с «Краснодаром» и «Уфа» примет «Тосно».

Рубин 0:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
7.05.2018, 19:30 основной раунд: 29-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Сергей Семак
Составы
Сослан Джанаев 35
54′ Олег Кузьмин 2
57′ Федор Кудряшов 30
Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Руслан Камболов 88
Игорь Коновалов 15
Кристиан Нобоа 66
Сердар Азмун 33
Ивелин Попов 71
59′ Вячеслав Подберезкин 7
Карадениз Гекдениз 61
31 Александр Беленов
39 Дмитрий Стоцкий 60′
5 Боян Йокич (к)
4 Алексей Никитин
27 Йонуц Неделчару
98 Иван Обляков
44 Силвестр Игбун
6 Веролюб Салатич
19 Иван Пауревич
17 Дмитрий Живоглядов 76′
3 Павел Аликин
7 Дмитрий Сысуев 83′
57 Вячеслав Кротов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
8 Удары (всего) 2
2 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 5
12 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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