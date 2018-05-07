«Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в матче 29-го тура РФПЛ

Источник: РИА "Новости"

Первый удар по мячу перед матчем нанесли дети полузащитника «Рубина» Гекдениза Карадениза, ранее объявившего о завершении карьеры. «Рубин» закрепил за Караденизом 61-й номер, футболка с его номером была поднята под своды стадиона перед началом матча. Для Карадениза этот матч стал 300-м в составе команды и последним — в составе «Рубина», он вышел на замену на 59-й минуте.

Карадениз начал карьеру в 1997 году в турецком «Трабзонспоре», с которым дважды выиграл Кубок Турции. После 11 сезонов в «Трабзонспоре» Карадениз перешел в «Рубин» в 2008 году. В составе казанского клуба он дважды стал чемпионом России и дважды — обладателем Кубка России, а также один раз — Суперкубка России.