«Ахмат» победил «Анжи» в матче 29-го тура РФПЛ

Забитыми мячами отметились Родолфо (18-я минута) и Одисе Роши (87). На 62-й минуте защитник «Анжи» Гурам Тетрашвили получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Перед матчем символический удар по мячу нанес первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.
«Ахмат» поднялся на восьмое место с 38 очками, «Анжи» занимает 14-е место (24) и продолжает борьбу за стыковые матчи. Соперником махачкалинского клуба является «Тосно» (24), клуб из Ленинградской области находится на 15-й позиции. 14-е место дает право сыграть в стыковых матчах с клубом Футбольной национальной лиги. Команда, занявшая 15-е место, вылетит из РФПЛ.
Чемпионом России в субботу досрочно стал «Локомотив» после победы над «Зенитом» (1:0).
В следующем матче 13 мая «Ахмат» сыграет в гостях с пермским «Амкаром», «Анжи» — на выезде с ЦСКА.