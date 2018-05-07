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21:57 (мск), источник: ТАСС

«Ахмат» победил «Анжи» в матче 29-го тура РФПЛ

ТАСС, 7 мая. Махачкалинский «Анжи» проиграл грозненскому «Ахмату» со счетом 0:2 в домашнем матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами отметились Родолфо (18-я минута) и Одисе Роши (87). На 62-й минуте защитник «Анжи» Гурам Тетрашвили получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Перед матчем символический удар по мячу нанес первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

«Ахмат» поднялся на восьмое место с 38 очками, «Анжи» занимает 14-е место (24) и продолжает борьбу за стыковые матчи. Соперником махачкалинского клуба является «Тосно» (24), клуб из Ленинградской области находится на 15-й позиции. 14-е место дает право сыграть в стыковых матчах с клубом Футбольной национальной лиги. Команда, занявшая 15-е место, вылетит из РФПЛ.

Чемпионом России в субботу досрочно стал «Локомотив» после победы над «Зенитом» (1:0).

В следующем матче 13 мая «Ахмат» сыграет в гостях с пермским «Амкаром», «Анжи» — на выезде с ЦСКА.

Анжи 0:2
Первый тайм: 0:1
Ахмат
7.05.2018, 19:30 основной раунд: 29-й тур Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Игорь Ледяхов
Голы
2 Родолфу 18′
21 Одисе Роши (М. Мохаммади) 87′
Составы
Александр Будаков 98
Магомед Мусалов 5
45′ Владимир Полуяхтов 3
Игорь Армаш 14
90+3′ Мирал Самарджич 52
Олег Данченко 94
Арсен Хубулов 8
Хуан Эдуардо Лескано 99
37′ 62′ Гурам Тетрашвили (к) 2
Паул Антон 6
59′ Александр Прудников 49
Амур Калмыков 90
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов 81′
11 Силва Лима Исмаэл
2 Родолфу
23 Антон Швец 86′
95 Магомед Митришев 72′
19 Олег Иванов
77 Бернард Бериша 46′ 41′
21 Одисе Роши 68′
18 Беким Балай 66′
17 Аблай Мбенг 76′
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
9 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
13 Угловые 3
12 Фолы 23
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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