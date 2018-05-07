Юрий Семин: Я — молодой тренер!
Гостем авторской программы Александра ЛЬВОВА «Начистоту» и его коллеги обозревателя «СЭ» Игоря РАБИНЕРА стал главный тренер «Локомотива», неожиданно для многих ставшего чемпионом России уходящего сезона.
Гостем авторской программы Александра ЛЬВОВА «Начистоту» и его коллеги обозревателя «СЭ» Игоря РАБИНЕРА стал главный тренер «Локомотива», неожиданно для многих ставшего чемпионом России уходящего сезона.
«Локомотив» стал чемпионом России досрочно — за тур до окончания турнира. В понедельник победу в чемпионате, первую за 14 лет, с «СЭ» обсудили ее главные творцы — президент клуба Илья Геркус посетил нашу редакцию, а главный тренер команды Юрий Семин стал гостем авторской программы Александра ЛЬВОВА «Начистоту».
— Есть ли разница между первым вашим чемпионским поколением, 2002 — 2004 годов, и нынешним?
— Конечно, есть. Она есть и во мне. В 1990-е, 2000-е годы я был один, сейчас — другой. Самое простое — раньше на базу заезжали за два дня до игры, сейчас — за день. Но бывают и исключения. Когда прошлой весной проиграли 0:4 ЦСКА, я в жесткой форме сказал — едем на базу. Разбираемся, почему так получилось, тренируемся, а потом, возможно, я вас отпущу. Никто против ничего не сказал. Вот вам и новое поколение! И через несколько дней мы выиграли Кубок России.
А Фернандеш, который играл со сломанным ребром — это какое поколение? Я сам три раза ребро ломал — и лежал на кровати, перевязанный бинтами, и не играл. А он в Ростове даже не попросил, а потребовал: «Буду играть!» И отыграл все 90 минут. А когда мы с «Динамо» и в Краснодаре решили его поберечь, был обижен. Это что, плохое поколение? Я и сам считаю себя тренером молодого поколения. Того, с которым работаю.
Есть тренер, который либо выигрывает, либо нет. Какая разница, сколько ему лет? Хайнкес по сей день в Германии все выигрывает, и если бы не судейские ошибки, вышел бы в финал Лиги чемпионов. Если есть результат, пусть тренеру будет хоть 80. Если он учится каждый день — он молодой.
А некоторые в 30 даже не знают, кто играет в европейском футболе. Они не поедут на финал Лиги чемпионов (что Семин делает каждый год уже больше 20 лет. — Прим. «СЭ»). А я езжу, потому что у меня душа хочет. Когда молодой неправильно реагирует на руководителей, со всем соглашается — разве это даст результат? Никогда! Поэтому давайте забудем возраст!
Слава богу, мама с папой дали здоровье, энергетику. И вот когда я буду уставать от тренировок, не захочу на них идти, то подниму руки и скажу: «Все, я закончил».
— Когда вы пришли, Фернандеш был «закопан» во вторую команду.
— И я перед первой же тренировкой сказал, чтобы его перевели в первую. И по тренировкам понял, что мы не имеем права такого игрока не использовать. Какая у него техника! По ней, думаю, никого в нашей
— Есть люди, с которыми вы говорите на одном языке, но у них сложная репутация. Как вы усмирили Игоря Денисова и сделали так, чтобы он работал только на позитив?
— Не надо никого усмирять. Наоборот, надо играть и двигаться вперед на лучших качествах каждого игрока, и это пойдёт на пользу всей команде. Что мне, с Игорем в ресторан ходить? Или домой? Он должен вовремя приходить на тренировку, хорошо работать, выполнять задания. Я должен с ним беседовать, объяснять, а он — это принимать. Если он все это делает — какие у нас могут быть разногласия?
— Как вы решили дать ему капитанскую повязку после серьезной травмы Чорлуки?
— Я сторонник того, что капитана назначают, а не выбирают. Вот мы его и назначили. Почему? Да потому что он был лидером на поле, хорошо играл. И мог в игре принять такие решения, которые помогут команде найти победное русло. Денисов по своей натуре — победитель. Никогда не сдается. У него очень хороший бойцовский характер. Иной раз он может правду говорить. Так ее и нужно говорить!
— Чорлука вернулся. В новом сезоне Денисов останется капитаном?
— Поживем — увидим. Он же остался капитаном этой весной, когда Чорлука вернулся в строй. В футболе нельзя ничего загадывать.
— Как вам удалось уговорить Миранчуков остаться в «Локомотиве»?
— За счет футбола. Думаю, они не жалеют об этом.
— Но что вы им сказали?
— Это наше личное. Одно вам могу сказать.
Когда многие отчаялись, я за них боролся. Ходил по кабинетам, и мы все приняли очень правильное решение. Хорошо, что меня поддержали в кабинетах. Это очень важный момент. Мы не можем своих воспитанников разбазаривать. Слишком много их ушло.
— Антон — это же прорыв сезона. Из Эстонии не возвращаются.
— Расскажу интересную вещь. У нас к тренеру может даже видеооператор подойти и сказать: «Юрий Палыч,
— Вы Миранчуков никогда не путали?
— Путаю все время! По бутсам только определяю.
— Перед матчем с «Зенитом» с вами подписали новый контракт. Не поверю, что это не добавило вам и игрокам
— Уверенность либо есть, либо ее нет. Поэтому ни один контракт уверенности не создает. Для моего самочувствия самое лучшее — это когда моя команда играет с грандами. И решается — или все, или ничего. Это мне очень нравится. Наверное, я не спокоен, эмоционален. Но для меня контракт не сыграл никакой роли. Очень благодарен главе РЖД Олегу Белозерову и совету директоров. Но я уже был весь в игре. Может, болельщикам это помогло — в том, что они были такие
— Как вы думаете — если бы не запомнившаяся многим ваша реплика про «пятую колонну», решил бы Белозеров принять столь оперативное решение по новому контракту?
— Не знаю. В тот момент мне задали вопрос — и я ответил.
— На эмоциях?
— Эмоции всегда есть. После матча мне очень понравился один момент. Выходим. Победители. И встречают нас две женщины, наши уборщицы. И они рады тому, что их «Локомотив» выиграл, и они — в этой команде. У нас всегда так было. Люди были едины. Наши уборщицы плакали, когда «Локомотив» проигрывал. И они счастливы, когда он выиграл. Вместе с болельщиками. И что может быть прекраснее? Ничего!
— Вы не поразились наглости Ольги Смородской, заявившей о своей причастности к вашему чемпионству?
— Никакого вклада нет. Точнее, этот вклад финансово лег на плечи нашего совета директоров очень и очень сильно. За весь этот период мы практически никого не могли купить.
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— Да. Вы правильно говорите.
— Вы выразили благодарность Олегу Белозерову за инициативу в продлении контракта. А кому признательны за приглашение возглавить «Локомотив» в 2016 году? Тогда было много разговоров о борьбе сторонников Семина со сторонниками Бердыева.
— Кстати, Курбан поздравил меня с чемпионством. Как и Виктор Гончаренко, Дмитрий Хохлов, Вадим Евсеев… А тут вопросов нет: Илья Леонидович (Геркус. — Прим. «СЭ») сыграл большую роль, в том, что я вновь оказался в «Локомотиве».
|Локомотив М
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Зенит
|Юрий Семин
|Роберто Манчини
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)