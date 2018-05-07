Юрий Семин: Я — молодой тренер!

Источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» стал чемпионом России досрочно — за тур до окончания турнира. В понедельник победу в чемпионате, первую за 14 лет, с «СЭ» обсудили ее главные творцы — президент клуба Илья Геркус посетил нашу редакцию, а главный тренер команды Юрий Семин стал гостем авторской программы Александра ЛЬВОВА «Начистоту».

— Есть ли разница между первым вашим чемпионским поколением, 2002 — 2004 годов, и нынешним?

— Конечно, есть. Она есть и во мне. В 1990-е, 2000-е годы я был один, сейчас — другой. Самое простое — раньше на базу заезжали за два дня до игры, сейчас — за день. Но бывают и исключения. Когда прошлой весной проиграли 0:4 ЦСКА, я в жесткой форме сказал — едем на базу. Разбираемся, почему так получилось, тренируемся, а потом, возможно, я вас отпущу. Никто против ничего не сказал. Вот вам и новое поколение! И через несколько дней мы выиграли Кубок России.

А Фернандеш, который играл со сломанным ребром — это какое поколение? Я сам три раза ребро ломал — и лежал на кровати, перевязанный бинтами, и не играл. А он в Ростове даже не попросил, а потребовал: «Буду играть!» И отыграл все 90 минут. А когда мы с «Динамо» и в Краснодаре решили его поберечь, был обижен. Это что, плохое поколение? Я и сам считаю себя тренером молодого поколения. Того, с которым работаю.

Есть тренер, который либо выигрывает, либо нет. Какая разница, сколько ему лет? Хайнкес по сей день в Германии все выигрывает, и если бы не судейские ошибки, вышел бы в финал Лиги чемпионов. Если есть результат, пусть тренеру будет хоть 80. Если он учится каждый день — он молодой.

А некоторые в 30 даже не знают, кто играет в европейском футболе. Они не поедут на финал Лиги чемпионов (что Семин делает каждый год уже больше 20 лет. — Прим. «СЭ»). А я езжу, потому что у меня душа хочет. Когда молодой неправильно реагирует на руководителей, со всем соглашается — разве это даст результат? Никогда! Поэтому давайте забудем возраст!

Слава богу, мама с папой дали здоровье, энергетику. И вот когда я буду уставать от тренировок, не захочу на них идти, то подниму руки и скажу: «Все, я закончил».

— Когда вы пришли, Фернандеш был «закопан» во вторую команду.

— И я перед первой же тренировкой сказал, чтобы его перевели в первую. И по тренировкам понял, что мы не имеем права такого игрока не использовать. Какая у него техника! По ней, думаю, никого в нашей премьер-лиге нельзя с Фернандешем сравнить.

— Есть люди, с которыми вы говорите на одном языке, но у них сложная репутация. Как вы усмирили Игоря Денисова и сделали так, чтобы он работал только на позитив?

— Не надо никого усмирять. Наоборот, надо играть и двигаться вперед на лучших качествах каждого игрока, и это пойдёт на пользу всей команде. Что мне, с Игорем в ресторан ходить? Или домой? Он должен вовремя приходить на тренировку, хорошо работать, выполнять задания. Я должен с ним беседовать, объяснять, а он — это принимать. Если он все это делает — какие у нас могут быть разногласия?

— Как вы решили дать ему капитанскую повязку после серьезной травмы Чорлуки?

— Я сторонник того, что капитана назначают, а не выбирают. Вот мы его и назначили. Почему? Да потому что он был лидером на поле, хорошо играл. И мог в игре принять такие решения, которые помогут команде найти победное русло. Денисов по своей натуре — победитель. Никогда не сдается. У него очень хороший бойцовский характер. Иной раз он может правду говорить. Так ее и нужно говорить!

— Чорлука вернулся. В новом сезоне Денисов останется капитаном?

— Поживем — увидим. Он же остался капитаном этой весной, когда Чорлука вернулся в строй. В футболе нельзя ничего загадывать.

— Как вам удалось уговорить Миранчуков остаться в «Локомотиве»?

— За счет футбола. Думаю, они не жалеют об этом.

— Но что вы им сказали?

— Это наше личное. Одно вам могу сказать.

Когда многие отчаялись, я за них боролся. Ходил по кабинетам, и мы все приняли очень правильное решение. Хорошо, что меня поддержали в кабинетах. Это очень важный момент. Мы не можем своих воспитанников разбазаривать. Слишком много их ушло.

— Антон — это же прорыв сезона. Из Эстонии не возвращаются.

— Расскажу интересную вещь. У нас к тренеру может даже видеооператор подойти и сказать: «Юрий Палыч, что-то не то у нас происходит. Антон ничуть не хуже Алексея». Я их смотрел с самого детства, со школы. К тому времени я уже принял решение: «Возвратите его сюда», тем более что и по контракту он должен был вернуться. Тогда-то оператор и сказал: «Вы увидите: он не хуже». И первые тренировки убедили меня в том, что он прав. По сей день вспоминаю его слова. Ни один человек за Антона не говорил. Только он!

— Вы Миранчуков никогда не путали?

— Путаю все время! По бутсам только определяю.

— Перед матчем с «Зенитом» с вами подписали новый контракт. Не поверю, что это не добавило вам и игрокам какую-то толику позитива, спокойствия, уверенности, которая, может, и помогла в этом матче.

— Уверенность либо есть, либо ее нет. Поэтому ни один контракт уверенности не создает. Для моего самочувствия самое лучшее — это когда моя команда играет с грандами. И решается — или все, или ничего. Это мне очень нравится. Наверное, я не спокоен, эмоционален. Но для меня контракт не сыграл никакой роли. Очень благодарен главе РЖД Олегу Белозерову и совету директоров. Но я уже был весь в игре. Может, болельщикам это помогло — в том, что они были такие по-хорошему агрессивные и так здорово нас поддерживали.

— Как вы думаете — если бы не запомнившаяся многим ваша реплика про «пятую колонну», решил бы Белозеров принять столь оперативное решение по новому контракту?

— Не знаю. В тот момент мне задали вопрос — и я ответил.

— На эмоциях?

— Эмоции всегда есть. После матча мне очень понравился один момент. Выходим. Победители. И встречают нас две женщины, наши уборщицы. И они рады тому, что их «Локомотив» выиграл, и они — в этой команде. У нас всегда так было. Люди были едины. Наши уборщицы плакали, когда «Локомотив» проигрывал. И они счастливы, когда он выиграл. Вместе с болельщиками. И что может быть прекраснее? Ничего!

— Вы не поразились наглости Ольги Смородской, заявившей о своей причастности к вашему чемпионству?

— Никакого вклада нет. Точнее, этот вклад финансово лег на плечи нашего совета директоров очень и очень сильно. За весь этот период мы практически никого не могли купить.

— Из-за ограничений УЕФА по финансовому fair play?

— Да. Вы правильно говорите.

— Вы выразили благодарность Олегу Белозерову за инициативу в продлении контракта. А кому признательны за приглашение возглавить «Локомотив» в 2016 году? Тогда было много разговоров о борьбе сторонников Семина со сторонниками Бердыева.