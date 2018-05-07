Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Самым молодым миллионером на Украине стал 7-летний ребенок
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Анжи0
Ахмат0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин0
Уфа0
Футбол. Зарубежный
22:00
Леганес
Леванте
Футбол. Зарубежный
6.05
Кальяри0
Рома1
Футбол. Зарубежный
6.05
Барселона2
Реал2
Футбол. Зарубежный
6.05
Марсель2
Ницца1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Чемпион мира по хоккею подписал контракт с «Амуром»
Впервые за 10 лет Мутко отстранен от руководства спортом
Долина, Газманов и Зара пришла на инаугурацию президента в Кремле
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
18Как Каррера Карпина переиграл
15Российские хоккеисты разгромили сборную Беларуси
19:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» и «Уфа» объявили составы на матч 29-го тура РФПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Уфы» на матч 29-го тура российской Премьер-Лиги.

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Сесар Навас, Камболов, Нобоа, Подберёзкин, Попов, Коновалов, Азмун.

Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Устинов, Энаке, Карадениз, Могилевец, Гилязутдинов, Шекари, Жемалетдинов, Голдобин.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев, Игбун.

Запасные: Шелия, Чернов, Сухов, Аликин, Тумасян, Засеев, Сафрониди, Карп, Кротов, Фатай.

Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Фигуристка Медведева объявила об уходе от тренера Тутберидзе
Перспективы восстановления Фергюсона определятся за 48 часов
«Эх, испортил песню, дурак». Судейский скандал в класико
Впервые за 10 лет Мутко отстранен от руководства спортом
Шарапова пробилась в третий круг турнира WTA в Мадриде
Загитова, Акинфеев и Ковальчук пришли на инаугурацию Путина
Новости
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Перфоратор с утра, воры ночью. С чем сталкиваются жильцы новостроек
Бразилец 22 года живет в песчаном замке на пляже
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой Телеведущий поделился своим мнением насчет интересного положения звезды.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь