Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
«Рубин» и «Уфа» объявили составы на матч 29-го тура РФПЛ
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Уфы» на матч 29-го тура российской
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Уфы» на матч 29-го тура российской
«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Сесар Навас, Камболов, Нобоа, Подберёзкин, Попов, Коновалов, Азмун.
Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Устинов, Энаке, Карадениз, Могилевец, Гилязутдинов, Шекари, Жемалетдинов, Голдобин.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев, Игбун.
Запасные: Шелия, Чернов, Сухов, Аликин, Тумасян, Засеев, Сафрониди, Карп, Кротов, Фатай.