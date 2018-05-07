Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
«Анжи» — «Ахмат»: команды определились со стартовыми составами
Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Ахмата» на матч 29-го тура российской
Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Ахмата» на матч 29-го тура российской
«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Армаш, Мусалов, Тетрашвили, Самарджич, Хубулов, Данченко, Антон, Прудников, Лескано.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев, Балай.