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18:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Анжи» — «Ахмат»: команды определились со стартовыми составами

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Ахмата» на матч 29-го тура российской Премьер-Лиги.

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Армаш, Мусалов, Тетрашвили, Самарджич, Хубулов, Данченко, Антон, Прудников, Лескано.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев, Балай.

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