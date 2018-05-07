Илья Геркус: Убежден, что Смородская действительно рада чемпионству «Локо»

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

«ХОТЕЛИ ПУСТИТЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ НА ПОЛЕ»

— Атмосфера 5 мая была замечательная, — начал Геркус. — Люди очень ждали, когда мы откроем ворота. Было много жаждущих начать пораньше. Нам повезло с погодой: светило солнце, было просто шикарно. Концерт получился замечательным. Здорово отжигал L'One, все песни у него проспортивные. Может быть, немного заносчиво это звучало, но публику завело. А потом был матч, и вы все видели сами (улыбается). Игра получилась напряженной. И решающий гол стал квинтэссенцией этого напряжения. А! Был же еще фальстарт (отмененный из-за офсайда гол Фарфана, после которого на поле полетел бумажный фейерверк. — Прим. «СЭ»).

— Не было ощущения, что после этого момента вам в обратку забьют?

— Не было. «Локомотив» предельно сконцентрировано сыграл в центральной зоне и защите. Мы вернулись к старой доброй проверенной схеме, по которой успешно играли осенью. И она сработала. Каких-то негативных предчувствий у меня не было, и я не ощущал опасности от «Зенита». Видно было, что питерцы неплохо оборонялись, но у наших ворот ничего не создавали.

— Все послематчевые празднования спланировали заранее?

— Было запланировано чуть по-другому, но получилось так, как получилось. Автобус должен был подъехать к паровозу с другой стороны — просто перепутали. Хотели окунуться в гущу людей, но чуть-чуть не разобрались, не сняли оцепление. Получилась немного хаотичная суматоха. Но и так было весело, искренне, атмосферно. На мой взгляд, все прошло просто замечательно.

— А что было потом?

— Мы с ребятами поехали чуть-чуть это дело отметили.

— Паровоз не пострадал после празднования?

— Паровоз он на то и паровоз — только люди от него могут пострадать, а не наоборот. Жертв не было, у нас все было очень культурно (улыбается).

— Бросилось в глаза то, что болельщики не смогли выбежать на поле из-за рва, который разделяет трибуны и газон. Вы понимаете, зачем этот ров?

— Понимаю. Он был сооружен во время строительства, предназначается для безопасности. Что касается болельщиков на поле, то мы обсуждали этот вопрос с МВД, там были против. И прошлогодний опыт «Спартака» там признали негативным. Мы получили из МВД официальное письмо, в котором нам рекомендовали воздержаться от такой акции. Рекомендация органов правопорядка- это закон. Ну что же… Хотя я бы поспорил на тему безопасности.

— Вы хотели вывести на поле зрителей с Южной трибуны?

— Мы хотели вывести всех зрителей на поле. Убрав заграждения, можно было это сделать. Но в МВД нам сказали, что не гарантируют безопасность. И получилось, как получилось. А получилось неплохо. Даже хорошо.

«БЫЛ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ УХОДА ДЕНИСОВА ИЗ «ЗЕНИТА»

— Один из самых запоминающихся моментов — слезы Игоря Денисова. Ожидали таких эмоций?

— Пытался отвести его в стороночку, надеть чемпионскую майку, потому что Игорю нужно было получить чемпионский кубок. В итоге он справился с эмоциями. Хотя понятно, что накатили эмоции не только у него, но и у многих других. Его отпустило, потом и у меня был приступ. Что тут добавить? Было очень эмоционально. Тяжело сдержаться… Работал, работал, а тут раз- и чемпионство.

— Удивительно: Гарик — парень железный, а тут — слезы.

— Поймите, у него было тяжелый период. Слава Богу, все закончилось, и Игорь всем доказал, что он — достойный игрок, честный. Так получилось, что чемпионство пришлось на матч против его бывшей команды. Конечно, это драма. Когда ты слышишь кричалки, которые раньше тебя поддерживали и на которых ты вырос, — это тяжело. И тут родные люди, и там… Получилась семейная драма. Это непросто.

— В раздевалке Денисова не было?

— Не было.

— А что это за привычка такая?

— Он ведь не сразу уехал. Сначала походил по полю.

— Почему Игорь так поступает?

— Так ему, наверное, проще — быть на родной земле, в кругу родных.

— То есть он собрал вещи и поехал в аэропорт?

— Да. Но он не просто улетел, а улетел праздновать. На следующий день мы созванивались.

— Вы были в «Зените», когда Денисова фактически выгнали из команды.

— Можно и так сказать. Считал, что это несправедливо, и говорил это с самого начала. Я был одним из немногих людей, кто считал это катастрофической ошибкой, которая будет дорого стоить «Зениту».

— Вернемся к Денисову. Когда Игорь уходил из «Зенита», говорили, что он зажрался, попросил много денег… Как вы видите ту ситуацию?

— Если честно, не очень хотел бы в ней копаться. Футболисты всегда просят денег, это их естественное состояние. Там же принципиально момент был не в этом, а в том, что он осудил покупку игроков (Халка и Акселя Витселя. — Прим. «СЭ»). Это, наверное, не дело футболиста. Но сразу рубить голову за это — неправильно. Я видел эту ситуацию так. Раньше, когда игроки позволяли себе не очень правильные вещи, их гладили по голове. А в какой-то момент, на четвертый, например, раз — футболисту голову отрубили. Это перебор. Так нельзя делать. Важно было сохранить его в команде, но этого не сделали, и поступили, на мой взгляд, с ним неправильно. Он очень много добился с клубом и всегда честно играл за него.

— Правда, что он тогда заступался за российских игроков?

— Не то чтобы заступался. Но лучше вам с ним поговорить. С точки зрения клуба терять такого игрока — неправильно. Его преступление не было таким страшным, чтобы его потерять. На мой взгляд, его проступок не был таким фатальным, что клуб его должен был убирать.

— У Денисова контракт с «Локо» до июня 2019 года. Нет ли мысли переподписать его?

— Сейчас не готов говорить о контрактах, кто будет переподписываться, а кто — нет. Эти вопросы пока находятся во внутренней дискуссии.

— Он уже заплатил миллионный штраф за ссору с допинг-офицером?

— Да, эта тема закрыта. Это все в прошлом.

— Он заплатил или клуб?

— Это внутренний штраф, а не наружный. Наружу ничего не платится. Сейчас все закрыто, все в прошлом.

— О чем подумали, когда увидели видео с Дмитрием Бариновым, который скандировал нецензурную речовку после завоевания титула?

— Бывают такие эксцессы. Это не очень красиво, тут я согласен с его собственной оценкой. Понятно, что парень молодой, он зашел за буйки. Но он извинился, и думаю, что инцидент исчерпан. Повторюсь, это некрасиво, и я такие истории не приветствую. Надо относиться к сопернику чуть-чуть веселее. Это не значит, что не надо троллить, потому что троллить нужно, это часть любого шоу. Но переходить в такую плоскость… Я всегда был против. Я застал те счастливые времена, когда таких кричалок не было, и считаю, что мы можем в них вернуться.

«ПОЗДРАВЛЕНИЕ КЕРЖАКОВА БЫЛО ОСОБЕННО ПРИЯТНЫМ. ЭТО МОЙ ЛЮБИМЫЙ ИГРОК»

— Понятно, что для Денисова эта игра носила особенный характер. А для вас?

— Если говорить про Гарика, то не только эта игра, но и весь сезон. У него были непростые ситуации в «Динамо». Да и сейчас со сборной у него не складывается. В «Локомотиве» Денисов доказал, что он состоятельный и успешный футболист. Поэтому не думаю, что стоит говорить об особой принципиальности матча с «Зенитом», мы со всеми лидерами сыграли успешно.

Что касается меня, то, конечно, приятно оказаться в должности и привести клуб к чемпионству. Для меня это достижение. 2 мая 2017 года (победа в Кубке России. — Прим. «СЭ») и 5 мая 2018 года — особенные дни.

— Вас кто-то из руководства «Зенита» поздравил?

— Из нынешнего руководства — нет. Бывшее руководство — да, поздравило. Что касается менеджеров, то поздравили многие.

— А игроки?

— Я не знаю никого из нынешних футболистов команды. А вот из прошлого «Зенита» меня поздравили многие, среди них Александр Кержаков — мой любимый игрок. Для меня его поздравление особенно приятно.

— Аршавин поздравлял?

— Нет, от Андрея поздравлений не было.

— Какое поздравление стало самым необычным?

— Поздравили все, с кем я общаюсь — коллеги из других клубов, друзья, родственники.

— Из «Спартака» были поздравления?

— Наиль Измайлов, мой хороший товарищ, поздравил. Приятно получить поздравления от такого достойного человека.

— Болельщики обращают внимание, что победу в чемпионате России одержали российский капитан Денисов, российский тренер Семин, российский менеджер Геркус. Вы это как-то выделяете?

— Конечно, я бы радовался, если бы российских игроков было больше, потому что это основа и костяк сборной России. Рад и когда российские тренеры успешны. Да и менеджеры российские — это хорошо. В общем, все позитивно. Но я бы не стал на этом акцентировать внимание.

«ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ МЕДАЛЯМИ БУДЕТ ПОСЛЕ ЧМ-2018»

— Когда пройдет церемония награждения медалями? Дата, место, какое будет шоу?

— РФС должен на исполкоме или на бюро исполкома итоги чемпионата. В зависимости от этой даты и будем планировать церемонию.

— Это будет уже после чемпионата мира?

— Да. Почему-то остался этот пережиток старой системы. Конечно, неправильно, что медали вручаются не сразу после победы. Чего ждать-то? Причем медали за выигрыш в Кубке сразу. А тут из-за того, что организатором является РФПЛ, есть дополнительная процедура. То есть формально, юридически — еще чемпион «Спартак». До тех пор, пока итоги чемпионата не подвел исполком или бюро исполкома. Пока последняя печать не поставлена. Думаю, от этого будем постепенно избавляться от такой процедуры, и в следующем сезоне будет поставлен вопрос о том, чтобы ее больше не было.

— Какая система проведения чемпионата- самая лучшая?

— Когда больше играют летом. Мое личное мнение — нужно начинать чемпионат не в конце июля, а в начале. Ничего страшного не случится. Чемпионат кончился — почти сразу начали следующий. Заканчивать первую часть нужно в конце ноября, возобновлять турнир — в начале марта. Зимой наш чемпионат прерывается на три месяца. Это очень большая пауза.

— Сколько же весенних туров тогда останется?

— Десять, как и сейчас. Просто не нужно играть в середине недели. В нынешних условиях календарь получается спрессованным, поэтому некоторые месяцы получаются очень тяжелыми. Особенно если играешь в еврокубках.

«КОНТРАКТ С СЕМИНЫМ ПЕРЕПОДПИСАН НА ПРЕЖНИХ УСЛОВИЯХ»

— Чем вызвано то, что контракт с Семиным был продлен до матча с «Зенитом», а не после завершения чемпионата? Это некая акция поддержки, демонстрация того, что «Локомотив» един? Потом в соцсетях были ваши совместные фотографии с Юрием Павловичем. Если честно, походило на PR-акцию.

— Я посчитал, что переподписать соглашение необходимо исходя из уже имеющихся результатов. Как у нас происходит? Решение о назначении или отставке тренера принимает президент клуба. То есть я. Совет директоров его согласовывает. Было принято решение продлить контракт с Семиным. Оно было согласовано и поддержано руководством нашего акционера. PR? Считайте, что это был сигнал о том, что никакой напряженности нет, что мы думаем только предстоящем матче, готовимся к нему.

— Когда Семин после игры с «Краснодаром» сказал о пятой колонне, вы это восприняли на свой счет?

— Нет, не воспринял. Уже не стоит возобновлять разговоры об этом. Сейчас ситуация абсолютно исчерпана.

— Контракт заключен по системе «1+1». И для того, чтобы он автоматически продлился, нужно, чтобы «Локомотив» в следующем сезоне вошел в пятерку лучших в чемпионате и попал в финал Кубка. Не слишком ли скромные задачи?

— Это условия для переподписания соглашения, технические детали. Они вовсе не значат, что клуб ставит перед собой такие же задачи.

— Новый контракт с Семиным заключен на улучшенных для тренера финансовых условиях?

— Абсолютно на таких же, как и в предыдущем, который был заключен в августе 2016 году.

— Тогда, в 2016-м, вы инициировали назначение Семина главным тренером «Локомотива»?

— Да, я инициировал.

— Теперь его ждут солидные премиальные? Каррера получил за чемпионство бонус в размере миллиона евро.

— Там другая система вознаграждений. У нас коллективные премиальные, я бы не стал их раскрывать. Они достаточные солидные.

— Система премирования у вас как в ЦСКА — за конечный результат?

— Есть премиальные за промежуточные результаты, а есть — конечный.

БУДУЩЕЕ ЭДЕРА ЗАВИСИТ ОТ НАШИХ ПЕРЕГОВОРОВ С «ЛИЛЛЕМ»

— Вы много заработали за счет победы в чемпионате. Прямой выход в Лигу чемпионов также принесет клубу солидную сумму. Это перекроет премии команде?

— Безусловно.

— На что потратите заработанные деньги?

— Часть из них уже была запланирована в бюджете. В Лиге Европы мы играть так или иначе собирались. А те деньги, которые мы получим за счет участия в Лиге чемпионов, можно считать сверх бюджета. Из них мы часть потратим на премиальные. Что касается РФПЛ, то деньги от нее будем получать в течение года, так что особо рассчитывать на них не стоит. У нас есть небольшой дефицит, мы его собьем… Ну, потратим эти деньги на усиление команды и решение операционных задач.

— То есть «Локомотив» будет покупать футболистов, а не брать в аренду?

— Тут нет прямой связи. В зависимости от ситуации. Чем лучше аренда- если игрок не подошел, то с ним можно расстаться.

— Ну, взять пример Пашалича и Максимовича. Они понимают, что в «Спартаке» не останутся. Смысл им потеть?

— Чтобы остаться. Рассмотрим пример Эдера, который является игроком замечательного клуба «Лилль». История была непростой. Он согласился уйти к нам в аренду. Он очень профессионально отнесся, внес огромный вклад в чемпионство — забил победный гол в золотом матче, в игре с «Тосно», заработал решающее удаление во встрече с «Ростовом». Его аренда заканчивается. По условиям соглашения, он должен вернуться в «Лилль». Разве он плохо играл? Абсолютно нет.

— Вы будете пытаться его удержать?

— Это будут уже новые переговоры.

— То есть определенности по Эдеру пока нет?

— Повторюсь — его контракт заканчивается, он должен вернуться в «Лилль». Останется ли он там — зависит от того, насколько успешными будут наши переговоры с французским клубом.

— А какова ситуация Ари?

— По остальным я бы хотел закрыть завесу, пока не комментировать.

— Это вопрос до совета директоров?

— Думаю, до конца мая, возможно, и определимся.

— Эти деньги — от РФПЛ и УЕФА — позволят вам выйти в ноль?

— Конечно.

— Когда «Локомотив» в последний раз был в плюсе по итогам года?

— Если бы такое было, то у клуба не было бы мирового соглашения с УЕФА. Такое соглашение есть, оно было заключено в связи с тем, что «Локомотив» на протяжении многих лет нарушал правила финансового fair play. Клубу был дан трехлетний испытательный период, в течение которого он обязался выполнять все предписания УЕФА. В ближайшие недели мы узнаем, выйдем ли мы из данного соглашения. Если специальный режим будет снят, то к нам снова будут применяться такие же критерии, как и к другим клубам. Дискуссия ведется по каждому пункту.

— Введение такого режима связано с тем, что «Локомотив» много тратил?

— И с тем, что много тратил. Что расходовали средства от одного спонсора. А бренд спонсора при этом никто не продвигал. Контракты должны быть рекламными. Что такое рекламный контракт? Вы не просто получаете деньги от спонсора и тратите их. Так нельзя. Вы должны показывать его преимущества, продвигать его. Поэтому сейчас мы везде демонстрируем, кто является нашим спонсором.

— То, о чем вы говорите, — это большой привет Ольге Юрьевне Смородской.

— Это большой привет всей предыдущей модели финансирования. Коммерческим образом деньги тогда не зарабатывались. УЕФА сказал, что если хотите участвовать в его турнирах, то должны зарабатывать сами. Или хотя бы делать вид, привести в порядок контракты. И мы проделали большую работу, что приносим РЖД пользу, что позитивно влияем на имидж компании.

— Как отнеслись к словам Смородской о том, что в победе в чемпионате есть и ее заслуга?

— Никак не отнесся. Каждый волен считать по-своему.

— Она лично вас поздравила? Вы знакомы?