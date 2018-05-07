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18:00 (мск), источник: Советский спорт

Муса попал в сферу интересов трех турецких клубов

Нападающим ЦСКА Ахмедом Мусой интересуются три турецких клуба.

Источник: РИА "Новости"

По информации Fanatik, «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ» хотят заполучить нигерийского форварда. Отмечается, что «Галатасарай» готов был предложить Мусе 3,5 млн евро в год еще в зимнее трансферное окно.

25-летний нападающий в текущем сезоне провел за ЦСКА 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

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