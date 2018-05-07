Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Муса попал в сферу интересов трех турецких клубов
Нападающим ЦСКА Ахмедом Мусой интересуются три турецких клуба.
Нападающим ЦСКА Ахмедом Мусой интересуются три турецких клуба.
По информации Fanatik, «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ» хотят заполучить нигерийского форварда. Отмечается, что «Галатасарай» готов был предложить Мусе 3,5 млн евро в год еще в зимнее трансферное окно.
25-летний нападающий в текущем сезоне провел за ЦСКА 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.