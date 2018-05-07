Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия резко ответила Украине на наглую провокацию в Крыму - СМИ
Новый лимузин Путина стал участником инаугурации (видео)
«Гены решают не все»: чего не в силах изменить наследственность
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
Уфа
Футбол. Зарубежный
22:00
Леганес
Леванте
Футбол. Зарубежный
6.05
Кальяри0
Рома1
Футбол. Зарубежный
6.05
Барселона2
Реал2
Футбол. Зарубежный
6.05
Марсель2
Ницца1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Новый лимузин Путина стал участником инаугурации (видео)
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Разгром заказывали? Российские хоккеисты разорвали Австрию
Канадский ураган смел Корею
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Мужчина раскрыл секрет идеального фото в Tinder
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
14Сборная России разгромила австрийцев во втором матче ЧМ
16Хет-трик Чалова: как ЦСКА разгромил «Арсенал»
16:36 (мск), источник: ТАСС

Все билеты на матч 30-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Динамо» проданы

ТАСС, 7 мая. Вся билетная квота на встречу заключительного тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московскими клубами «Спартак» и «Динамо» реализована. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

Встреча пройдет на «Открытие-Арене» 13 мая, начало — 14:00 мск. Вместимость стадиона составляет 45360 человек.

В турнирной таблице чемпионата «Спартак» занимает второе место, набрав 56 очков, третьим идет московский ЦСКА (55 очков). В случае победы в последнем матче «Спартак» завоюет серебряные медали чемпионата и получит право выступить в групповом турнире следующего розыгрыша Лиги чемпионов. «Динамо» с 37 очками идет девятым и имеет теоретические шансы на попадание в Лигу Европы.

Чемпионом России сезона-2017/18 в субботу досрочно стал «Локомотив», обыграв в 29-м туре санкт-петербургский «Зенит» со счетом 1:0.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведевой ничего не поможет: Костомаров "хоронит" карьеру фигуристки
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Россия против Белоруссии: последняя «прогулка» Воробьева
Перспективы восстановления Фергюсона определятся за 48 часов
«Эх, испортил песню, дурак». Судейский скандал в класико
Венгер попрощался с «Арсеналом». Это было эмоционально
Шарапова пробилась в третий круг турнира WTA в Мадриде
Разгромы обмана. Почему у сборной России ужасный календарь
Полузащитник ЦСКА получил разрыв крестообразной связки колена
Новости
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Съемки жилья: почему собственникам квартир лучше не следить за арендаторами
Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь