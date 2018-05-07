Все билеты на матч 30-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Динамо» проданы
ТАСС, 7 мая. Вся билетная квота на встречу заключительного тура Российской футбольной
ТАСС, 7 мая. Вся билетная квота на встречу заключительного тура Российской футбольной
Встреча пройдет на «Открытие-Арене» 13 мая, начало — 14:00 мск. Вместимость стадиона составляет 45360 человек.
В турнирной таблице чемпионата «Спартак» занимает второе место, набрав 56 очков, третьим идет московский ЦСКА (55 очков). В случае победы в последнем матче «Спартак» завоюет серебряные медали чемпионата и получит право выступить в групповом турнире следующего розыгрыша Лиги чемпионов. «Динамо» с 37 очками идет девятым и имеет теоретические шансы на попадание в Лигу Европы.
Чемпионом России сезона-2017/18 в субботу досрочно стал «Локомотив», обыграв в 29-м туре