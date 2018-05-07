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14:58 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Актер Светлаков пробежался в поезде в честь победы «Локомотива»

Комедийный актер Сергей Светлаков показал, как обрадовался чемпионству «Локомотива».

«Я счастлив», — подписал видео в своем инстаграме Светлаков.

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Светлаков является известным болельщиком «Локомотива» и послом ЧМ-2018.

«За “Локомотив” я болею с детства, у меня династия железнодорожников в третьем поколении. Я родился в Железнодорожном районе, учился в Университете путей сообщения, поэтому у меня жизнь была предрешена и команда тоже», — рассказывал ранее Светлаков «Матч ТВ».

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