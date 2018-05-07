Почему Денисов — главный герой сезона

Источник: Спорт-Экспресс

Когда матч «Локомотив» — «Зенит» завершился, Игорь Денисов зарыдал. Представить плачущим Денисова, этого мужчину из стали и бетона, с собственным мнением, со сложным характером, было невозможно. Но он рыдал на плече у Ильи Геркуса. Рыдал по-настоящему, искренне. И первым из футболистов «Локо» пошел благодарить болельщиков за поддержку.

Прослезившиеся Семин и Денисов — самый сильный момент нынешнего чемпионата. Его лучший тренер и лучший игрок. Конечно, очень хорош Фернандеш, всех удивил Фарфан. Но капитан «Локо» — Денисов. Капитан реальный, а не из тех, кого выбирают/назначают только за былые заслуги. Лидер.

Год назад в Сочи Денисов забил победный гол в финале Кубка. Но не дожидаясь торжественной церемонии, уехал в аэропорт — спешил к семье. У Игоря четверо детей — девочка и три мальчика. Про семью он сказал и после чемпионства — уже вытерев слезы и улыбаясь: «Сегодня за меня порадуются дети и супруга, Лена. Дети, думаю, скажут: “Папа, ты молодец”!» В Черкизове Денисов поднял Кубок, но в раздевалке капитана не оказалось. В интернете много видео, где футболисты обливаются шампанским, кричат «Чемпионы, чемпионы оле-оле-оле», и ни на одном нет Игоря. Может, снова торопился к близким. Может, это просто противоречит его принципам. Такой человек. Скромный герой чемпионата.

Понятно, что Денисов не ангел. Были у него и ресторан «Лукоморье», и драка с инструктором автошколы. Он ссорился с игроками (Халк, Это'О, Диарра) и тренерами (Спаллетти, Черчесов), из-за чего сборная России сейчас, так скажем, не совсем укомплектована. К сожалению, Игоря не будет на чемпионате мира. Это печально, но с этим нужно смириться.

В сборной Денисов, лучший опорник страны 21 века (простите, Алексей Смертин), раскрылся не до конца — на Евро-2008 не поехал, отказав тренерскому штабу, на ЧМ-2014 получил немного игрового времени, хотя и играл достойно (из 60 передач 56 — точных), а за неделю до старта Евро-2016 травмировался, из-за чего в нем участия не принял. 17 мая Денисову исполнится 34. Очевидно, что на крупных турнирах мы его больше не увидим.

Черчесова, отказывающегося вызывать Денисова, можно понять. Главный тренер подбирает команду под себя, работает с теми, с кем ему комфортно, и это нормально.

Денисов стал восприниматься, и уже довольно давно, как бочка с порохом — поднеси спичку, будет взрыв. Однако в «Локомотиве» взрыва не произошло — доверие Семина и руководства сыграло свою роль. «Спасибо Геркусу и Палычу. Они вернули меня в футбол, спасибо за это чемпионство», — сказал Игорь все тогда же — вскоре после выигрыша чемпионства, на стадионе в Черкизове. Не все у Денисова за последний год было гладко — есть и неудачи, как, например, в матчах с «Атлетико» в Лиге Европы. Но в целом Игорь провел выдающийся сезон, с этим трудно спорить. Денисова был так же крут, как в начале 2010-х.