Почему Денисов — главный герой сезона
Сейчас капитан «Локомотива» достоин восхищения.
Сейчас капитан «Локомотива» достоин восхищения.
Когда матч «Локомотив» — «Зенит» завершился, Игорь Денисов зарыдал. Представить плачущим Денисова, этого мужчину из стали и бетона, с собственным мнением, со сложным характером, было невозможно. Но он рыдал на плече у Ильи Геркуса. Рыдал
Прослезившиеся Семин и Денисов — самый сильный момент нынешнего чемпионата. Его лучший тренер и лучший игрок. Конечно, очень хорош Фернандеш, всех удивил Фарфан. Но капитан «Локо» — Денисов. Капитан реальный, а не из тех, кого выбирают/назначают только за былые заслуги. Лидер.
Год назад в Сочи Денисов забил победный гол в финале Кубка. Но не дожидаясь торжественной церемонии, уехал в аэропорт — спешил к семье. У Игоря четверо детей — девочка и три мальчика. Про семью он сказал и после чемпионства — уже вытерев слезы и улыбаясь: «Сегодня за меня порадуются дети и супруга, Лена. Дети, думаю, скажут: “Папа, ты молодец”!» В Черкизове Денисов поднял Кубок, но в раздевалке капитана не оказалось. В интернете много видео, где футболисты обливаются шампанским, кричат «Чемпионы, чемпионы оле-оле-оле», и ни на одном нет Игоря. Может, снова торопился к близким. Может, это просто противоречит его принципам. Такой человек. Скромный герой чемпионата.
Понятно, что Денисов не ангел. Были у него и ресторан «Лукоморье», и драка с инструктором автошколы. Он ссорился с игроками (Халк, Это'О, Диарра) и тренерами (Спаллетти, Черчесов),
В сборной Денисов, лучший опорник страны 21 века (простите, Алексей Смертин), раскрылся не до конца — на Евро-2008 не поехал, отказав тренерскому штабу, на ЧМ-2014 получил немного игрового времени, хотя и играл достойно (из 60 передач 56 — точных), а за неделю до старта Евро-2016 травмировался,
Черчесова, отказывающегося вызывать Денисова, можно понять. Главный тренер подбирает команду под себя, работает с теми, с кем ему комфортно, и это нормально.
Денисов стал восприниматься, и уже довольно давно, как бочка с порохом — поднеси спичку, будет взрыв. Однако в «Локомотиве» взрыва не произошло — доверие Семина и руководства сыграло свою роль. «Спасибо Геркусу и Палычу. Они вернули меня в футбол, спасибо за это чемпионство», — сказал Игорь все тогда же — вскоре после выигрыша чемпионства, на стадионе в Черкизове. Не все у Денисова за последний год было гладко — есть и неудачи, как, например, в матчах с «Атлетико» в Лиге Европы. Но в целом Игорь провел выдающийся сезон, с этим трудно спорить. Денисова был так же крут, как в начале 2010-х.
Было бы сейчас голосование за лучшего игрока сезона, выбрал бы Денисова без раздумий. Давайте ручку, сразу поставлю галочку.