Кучаев получил разрыв крестообразной связки колена
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в матче 29-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (6:0) олучил серьезную травму.
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в матче 29-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (6:0) олучил серьезную травму.
Как сообщает официальный твиттер клуба, у футболиста разрыв крестообразной связки колена.
«Константин Кучаев прошел медицинское обследование, которое подтвердило разрыв крестообразной связки левого колена, — говорится в сообщении клубного твиттера. — В ближайшее время ему предстоит операция. Держись, Костя! Скорейшего восстановления и возвращения в строй!».
В текущем сезоне 20-летний футболист провел за ЦСКА во всех турнирах 34 матча, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи.
Константин Кучаев прошёл медицинское обследование, которое подтвердило разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время ему предстоит операция.
|Виктор Гончаренко
|Миодраг Божович
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|5
|9
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)