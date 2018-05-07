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13:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кучаев получил разрыв крестообразной связки колена

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в матче 29-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (6:0) олучил серьезную травму.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Как сообщает официальный твиттер клуба, у футболиста разрыв крестообразной связки колена.

«Константин Кучаев прошел медицинское обследование, которое подтвердило разрыв крестообразной связки левого колена, — говорится в сообщении клубного твиттера. —  В ближайшее время ему предстоит операция. Держись, Костя! Скорейшего восстановления и возвращения в строй!».

В текущем сезоне 20-летний футболист провел за ЦСКА во всех турнирах 34 матча, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи.

Константин Кучаев прошёл медицинское обследование, которое подтвердило разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время ему предстоит операция.

ЦСКА 6:0
Первый тайм: 5:0
Арсенал Т
6.05.2018, 19:00 Зрители: 18311 основной раунд: 29-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Миодраг Божович
Голы
2′ Федор Чалов (Виктор Винисиус Витинью, А. Головин) 63
11′ Ахмед Муса (Виктор Винисиус Витинью) 7
21′ Федор Чалов (В. Березуцкий, Б. Натхо) 63
40′ Александр Головин 17
43′ Федор Чалов (А. Головин, Виктор Винисиус Витинью) 63
49′ Ахмед Муса (Ф. Чалов, А. Головин) 7
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Кирилл Набабкин 14
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Виктор Винисиус Витинью 11
Ахмед Муса 7
Бибрас Натхо 66
31′ Константин Кучаев 89
Кристиян Бистрович 25
76′ Александр Головин 17
Тимур Жамалетдинов 75
89′ Федор Чалов 63
Хетаг Хосонов 80
1 Игорь Обухов
77 Михаил Александров 35′
21 Виктор Альварес
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
11 Сергей Ткачев
7 Кантемир Берхамов (к)
23 Игорь Горбатенко
24 Артем Дзюба
20 Горан Чаушич
10 Эванс Кангва 59′
14 Анри Хагуш
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 5
9 Удары в створ 2
6 Угловые 2
7 Фолы 9
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
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