Палата РФС по разрешению споров запретила «Тосно» регистрировать новых футболистов

Сообщается, что данные меры в отношении клуба из Ленинградской области были приняты в качестве обеспечительной меры из-за задолженности перед московским ЦСКА по трансферу нападающего Александра Макарова, а также задолженности по трудовым договорам с Андреем Буйволовым и Рустемом Мухаметшиным.

По итогам заседания палаты в отношении финалиста Кубка России-2018 были приняты следующие решения:

— удовлетворить заявление ПФК ЦСКА о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Александра Макарова в полном объеме. Обязать ФК «Тосно» выплатить ЦСКА задолженность по трансферному контракту Макарова и пени за задержку выплаты задолженности;.

— удовлетворить заявление футболиста Андрея Буйволова о взыскании задолженности по трудовому договору с учетом уточнения требований в полном объеме. Обязать ФК «Тосно» выплатить Буйволову задолженность по заработной плате, задолженность по единовременной выплате в соответствии с приложением к трудовому договору, задолженность по премиальным выплатам и проценты за задержку выплаты задолженностей;.