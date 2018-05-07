Палата РФС по разрешению споров запретила «Тосно» регистрировать новых футболистов
Палата РФС по разрешению споров запретила клубу «Тосно» из Ленинградской области регистрировать новых футболистов, сообщается на сайте РФС.
Палата РФС по разрешению споров запретила клубу «Тосно» из Ленинградской области регистрировать новых футболистов, сообщается на сайте РФС.
Сообщается, что данные меры в отношении клуба из Ленинградской области были приняты в качестве обеспечительной меры
По итогам заседания палаты в отношении финалиста Кубка России-2018 были приняты следующие решения:
— удовлетворить заявление ПФК ЦСКА о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Александра Макарова в полном объеме. Обязать ФК «Тосно» выплатить ЦСКА задолженность по трансферному контракту Макарова и пени за задержку выплаты задолженности;.
— удовлетворить заявление футболиста Андрея Буйволова о взыскании задолженности по трудовому договору с учетом уточнения требований в полном объеме. Обязать ФК «Тосно» выплатить Буйволову задолженность по заработной плате, задолженность по единовременной выплате в соответствии с приложением к трудовому договору, задолженность по премиальным выплатам и проценты за задержку выплаты задолженностей;.
— удовлетворить заявление футболиста Рустема Мухаметшина о взыскании задолженности по трудовому договору в полном объеме. Обязать ФК «Тосно» выплатить Мухаметшниу задолженность по компенсации за наем (аренду) жилого помещения за январь, февраль и март 2018 года, задолженность по дополнительной выплате в соответствии с приложением к трудовому договору, задолженность по премиальным выплатам и проценты за задержку выплаты задолженностей.