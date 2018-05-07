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12:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» стал обладателем премии РФПЛ за честную игру в апреле

Футбольный клуб «Урал» завершил апрель победой в рейтинге премии «Лига Fair Play», учреждённой РФПЛ и букмекерской компанией «Лига Ставок» — генеральным партнёром чемпионата России по футболу.

Клуб из Екатеринбурга продемонстрировал самые высокие показатели по системе Fair Play среди всех представителей Премьер-Лиги по итогам апреля 2018 года.

Торжественная церемония награждения команды состоялась 6 мая перед началом домашнего матча оранжево-чёрных с «Амкаром».

Цель премии «Лига Fair Play» — продвижение идей и принципов Fair Play, в основе которых — уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам. Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели честной игры. Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по системе Fair Play осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.

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