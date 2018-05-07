«Урал» стал обладателем премии РФПЛ за честную игру в апреле

Клуб из Екатеринбурга продемонстрировал самые высокие показатели по системе Fair Play среди всех представителей Премьер-Лиги по итогам апреля 2018 года.

Цель премии «Лига Fair Play» — продвижение идей и принципов Fair Play, в основе которых — уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам. Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели честной игры. Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по системе Fair Play осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.